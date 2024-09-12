The YOHO Hub II 第6座價單下周初公佈　料不少於94伙

新地（0016）旗下元朗現樓The YOHO Hub II 今日（12日）公布最新消息，項目最快下周初公佈第6座的價單，料不少於94伙。



新地代理執行董事陳漢麟表示，項目今日開放5伙連裝修現樓示範單位予傳媒參觀，戶型涵蓋兩房至三房，其中亦首次推出三房套連梗廚間隔單位，實用面積749平方呎，共設47伙。

陳漢麟續指，該盤第6座最快下周初推出價單，料不少於94伙，當中亦包括首次推出的三房套連梗廚間隔單位，亦會於公布價單後緊接對外開放示範單位，料以市價發售，付款方法與銷售第8座時相約。

鑑於上季推出的第8座大單位銷售理想，料今次大單位亦可吸引準買家，可帶動換樓潮。

The YOHO Hub已屆現樓。