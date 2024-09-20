鄧成波家族觀塘駱駝漆中心市傳4.1億沽 持貨十年貶值62%
撰文：蔡偉南
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市場消息指，早前被銀主盤接管、舖王鄧成波家族旗下觀塘駱駝漆中心全幢，市傳最新以約4.1億元沽出，呎價4,816元，較10年前買入價貶值約62%。
上述大蝕讓個案為觀塘興業街1號駱駝漆中心全幢，物業位於開源道及興業街交界，為一幢7層高之大單邊物業，總建築面積約85,116平方呎。地下及一樓為餐廳，二樓至六樓為寫字樓，面積約11,536至13,168平方呎。
駱駝漆中心全幢市值11億 6年前曾叫價28.8億
翻查資料，鄧成波家族早於2014年以10.8億元買入上述駱駝漆中心全幢，並曾在2017年放售，當時意向價高達28.8億元，不過未獲承接。及後在2022年3月重新放售，叫價約13億至14億元，而在2023年4月份其叫價已降至11.2億元，於今年初再次下調叫價至11億元。物業最新已被銀主接管，淪為銀主盤。
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