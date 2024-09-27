The YOHO Hub II第6座明首賣120伙 截收逾4300票 超購逾34倍
撰文：黃祐樺
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新地（0016）旗下元朗現樓The YOHO Hub II 第6座 明日（28日）首度銷售120伙，折實售價由683.4萬元起，屬兩房間隔。項目昨晚截收逾4,300個購樓意向登記，以首輪銷售120伙計，超額認購逾34倍。
首輪銷售120伙 入場費683.4萬
該批首輪銷售120伙單位折實售價由683.4萬元至1,312.2萬元，折實呎價13,008至16,424元 。當中入場單位為6座3樓A室，實用面積462平方呎，兩房間隔，折實售價683.4萬元，呎價14,793元。
項目將於南昌站商場V Walk進行銷售，當日分為A、B兩組，其中A組賣家屬大手客組別,最多可買四伙兩房或三房單位或一伙600平方呎或以上單位；B組買家最多可買兩伙。
↓↓The Yoho Hub II 第8座30樓H室示範單位↓↓
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全盤提供939伙 最大一伙1035呎四房
The YOHO Hub II提供939伙，當中戶型涵蓋一至四房，實用面積336至1,035平方呎，其中一房佔94伙， 實用面積336至338平方呎；兩房佔375伙， 實用面積436至493平方呎；三房佔469伙， 實用面積520至905平方呎；四房佔1伙， 實用面積1,035平方呎。
項目由兩座組成，標準樓層9至10伙，設5座升降機。該盤面積最小為第8座標準樓層5至28樓E室，實用面積336平方呎，屬一房間隔。至於面積最大為第6座75樓A室 ，屬四房雙套、三浴室連工作間連洗手間間隔，實用面積均為1,035平方呎。
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