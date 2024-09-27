「組合拳」救市｜美聯布少明：港府應配合　重開「投資移民」買樓

人行等金融監管機構日前公布「組合拳」支持經濟和股市。美聯物業今日（27日）發表報告，該行住宅部行政總裁布少明預料，相關救市「組合拳」可對本港的樓股市場帶來助力，呼籲港府應配合中央出招振樓股市場，重新開放「投資移民」買住宅。



半年錄約500宗申請「新資本投資者入境計劃」

布少明指出，中央政府頻推政策刺激經濟，本港政府亦理應盡快同步配合出招，藉此產生「協同效應」，刺激香港經濟進一步復甦提。事實上，根據投資推廣署資料，雖然本港「新資本投資者入境計劃」於今年3月重新開始接受申請時，提高「入場」門檻至3,000萬港元，但自從重啟以來，截至9月13日止，半年時間左右已錄得約500宗申請，反應持續熱烈。

回溯2003年10月至2010年10月，即「第一代」投資移民推出時，當時投資移民認可資產包括「房地產投資」，在這7年內，本港每年平均住宅註冊量錄得高達約10.9萬宗。然而，自從政府於2010年10月將「房地產投資」剔出投資移民的認可資產類別後，直至2015年1月為止，在這段期間本港每年平均住宅註冊量僅約7.2萬宗，較之前大幅減少約34%。

每年住宅註冊量與「資本投資者入境計劃」。

布少明：應重新將「住宅物業」納入投資移民範圍

到2015年1月香港政府宣布停止投資移民計劃，直至今年2月為止，這9年內本港每年平均住宅註冊量進一步下降至5.9萬宗，較「第一代」投資移民時10.9萬宗的高位相距高達46%，亦可反映「投資移民」認可「房地產投資」與否，對本港樓市交投有一定的影響。

布少明建議，特區政府應放寬投資移民的資產涵蓋類別，重新將「住宅物業」納入投資移民範圍，以吸引更多來自國內海外的資金、「人財」及家族辦公室到港發展，有助刺激樓市，繼而對本港經濟復甦帶來更正面支持。