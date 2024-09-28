跑馬地ONE JARDINE’S LOOKOUT賣85伙　市傳悉數單位4小時內沽清

美國減息後，首個全新盤開賣。英皇國際（0163）旗下跑馬地ONE JARDINE'S LOOKOUT，今日（28日）首輪發售85伙單位，入場價415.8萬起。單位涵蓋一房至三房間隔，實用面積231至559平方呎，折實售價415.8萬至1,072.68萬元，呎價約15,888至21,250元。



【14:00】 市場消息指，項目首輪發售85伙已於約4小時內全數獲揀選。

【12:39】 中原：大手客斥資逾8900萬買12伙

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行於大手時段，促成兩組大手成交，分別購入12伙及7伙。其中最大手購入12伙包括6伙三房，2伙兩房及4伙一房，以即供價計共斥資逾8,900萬元。

【12:00】 市場消息指，項目暫沽46伙，其中錄3組大手客成交。

【10:36】 英皇楊政龍：多盤齊開屬好現象 恒指連升買家心情好

英皇國際副主席楊政龍表示，今日準買家出席率高，目前多盤齊開屬好現象，恒指連升買家心情好。料未來新盤百花齊放，明年樓市穩步上升，睇情況決定項目加價加推步伐。

英皇國際顧問方文彬表示，項目昨日截收約2,000票，而今日A組準買家出席率達9成，暫錄大手買家連賺12伙，有信心首輪銷售「一Q沽清 」，笑指「今日買到嘅客人一定會升」，並視乎銷售情況決定加推步伐。

英皇國際副主席楊政龍（圖左）表示，今日準買家出席率高，目前多盤齊開屬好現象。（黃寶瑩攝）

【10:36】 中原陳永傑：大手客戶欲斥資約8000萬買12伙

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，項目首輪推售85伙，作為減息後首個開售全新盤，並以「明升價」推售，單位戶型覆蓋廣，而且東半山區租賃回報一向有保證，可達4厘以上，料可吸引用家及投資客入市，項目首批單位可「一Q清枱」。

現為A組大手時段，該行最大手客戶欲斥資約8,000萬元購入12伙，即兩層物業作長線投資用。

【10:20】美聯布少明：項目可即日沽清

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，跑馬地「ONE JARDINE'S LOOKOUT」首日公開開售85伙，而周五項目已成功標售10伙，相信可即日沽清。

以今日公開發售計，客戶出席率有8成，港島區客源佔約6成，而九龍及新界佔4成。有客人擬斥資約8,000萬入市，考慮連購10伙。由於項目位處傳統豪宅區及名校網，加上是次樓價吸引，故吸引不少買家，投資客約佔4成，用家佔6成，預計項目落成後租金約90至100元，收租回報約達6至7厘。

【10:29】B組買家排隊場面墟冚，出現逾百米排隊人龍。

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【10:20】英皇集團主席楊受成及英皇國際副主席楊政龍父子，親自到場督師。

英皇集團主席楊受成（圖左），以及其子﹑英皇國際副主席楊政龍（圖右）親自到場督師。（黃寶瑩攝）

英皇集團主席楊受成（圖左），以及其子﹑英皇國際副主席楊政龍（圖右）親自到場督師。

【10:15】 居住西半山的準買家謝小姐預算擲約1000萬元買兩伙單位作投資收租用。

謝小姐（圖左）擬斥千萬元購入兩伙作收租。(黃寶瑩攝)

【10:03】現場所見，A組集合時間完結後，隨即有約數十組B組準買家及代理到場排隊等候入場。

英皇國際（0163）旗下跑馬地ONE JARDINE'S LOOKOUT，今日（28日）首輪發售85伙單位。

英皇國際（0163）旗下跑馬地ONE JARDINE'S LOOKOUT，今日（28日）首輪發售85伙單位。

英皇國際（0163）旗下跑馬地ONE JARDINE'S LOOKOUT，今日（28日）首輪發售85伙單位。

英皇國際（0163）旗下跑馬地ONE JARDINE'S LOOKOUT，今日（28日）首輪發售85伙單位。

前身屬英皇駿景酒店舊址 2019年逾百萬元完成補地價

上述項目前身屬英皇駿景酒店舊址 ，於2019年以約100多萬元完成補地價，及後於2020年獲批建築圖則，總樓面面積約58,000平方呎，料重建成一幢樓高27層的住宅大樓，涉及123伙項目，並於今年5月獲批預售樓花同意書。發展商早前透露，是次宏德街1號住宅項目重建費用估計約6億元。