YOHO WEST PARKSIDE 待批預售文件　最快2月推售、設全新示位

新地（0016）旗下天水圍天榮站項目第二期YOHO WEST PARKSIDE，今日（6日）公布最新銷售動向。新地代理總經理胡致遠表示，項目正等待獲批預售文件，維持2月內推售步伐，而樓書及全新示位亦將近完成。



對於整體市況，被問及特朗普重新上場，胡致遠表示，相信中央及香港政府對其施政措施已有對策，料本港經濟可平步向穩。

WeSpire Living Limited 副董事總經理朱啟明表示，今次項目管理費每呎4.3元，而項目一期已交樓完成，過去亦為新住戶舉辦入伙派對、不同類型興趣班，以及租借小家電服務等。

新地代理總經理胡致遠、WeSpire Living Limited 副董事總經理朱啟明。

項目提供525伙

YOHO WEST第二期PARKSIDE設一幢住宅大樓，涉及525伙，景觀外望公園及城市景，項目樓花期約一年半。

天水圍天榮站項目。