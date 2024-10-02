天瀧本月招標維港景現樓　發展商：10萬億元定存、部份或流入樓市

恒地（0012）、中國海外（0688）、華懋、帝國集團、新世界（0017）及會德豐地產合作的啟德天瀧，今日（2日）開放現樓予傳媒參觀。發展商表示，料最快兩星期內開放示位給公眾參觀，部署今月下旬以招標推售現樓，首批推望維港大單位。



恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，項目今日開放兩伙現樓示位予傳媒參觀，包括清水無改動三房單位及連裝修經改動三房單位，料兩星期至三星期內開放給公眾參觀。

韓家輝：10萬億元定存、部份或流入樓市

項目上周獲批滿意紙，進入現樓階段，並於今星期交樓，今日起已有買家陸續收樓。項目部署今月內以現樓形式推出，並於下旬開始推盤，暫時招標形式發售。首批料推市場查詢最多的望維港海景大單位，次推內園景一房單位。

他續指，內地大力撐市，而且7月時香港合共10萬億元定存，減息後部分定存資金有機會流入樓市，故樓市市況正面向好。

于正人：天瀧7成單位設私人大堂

恒基地產主席辦公室顧問于正人表示，天瀧配合市場需求，注重ESG元素。另外天瀧7成單位設有私人大堂，更設400個智能32A充電車位，除一房住戶以外，能做到車位與住戶一對一匹配。