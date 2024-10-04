本季賣地計劃推大圍住宅地360伙　甯漢豪:投標態度審慎｜持續更新

發展局局長甯漢豪今日（4日）下午4時30分公佈本季第三季（2024年10月至12月）賣地計劃。本季政府將招標推出1幅住宅地皮，位於大圍美田路，提供360伙。另推出洪水橋工業地皮。而綜合各個來源，本季合共推出約2,200伙。



1657：土地推出「審時度勢」、不擔心長遠供應

她指出，房地產市場需時、策略部署，首三季接近5成供應，是務實、審慎做法。不排除未必到達供應目標，不過她認為不需要太擔心。她表示，每一年都要視乎達不到供應目標的原因，今年是有土地但「審時度勢」而未推出，所以不用擔心長遠供應。

1651：地價收入暫時27億

地價收入，甯漢豪表示，本財年地價收入約27億元，但因尚有部分個案正在處理，數字未反映全年實質收入。

1649：投標者投標審慎

大圍地皮方面，甯漢豪表示推出此地主要由於投標者審慎，他們傾向地區完善的地皮，同區地皮最近一年反應良好，因此決定推售類似的地皮，相信受市場歡迎。

商業地皮方面，她表示，需求不是明顯，商業區空置率高達14%，部份地區更高，不推商業地是合理做法。

1640：洪水橋多層現代產業大樓用地維持雙信封制

洪水橋多層現代產業大樓用地，將維持以雙信封制招標，聆聽業界意見後，將地積比率由7倍下調至5倍，主因是現代產業用地樓底一般較高。

洪水橋一帶。

1638：綜合各來源本季合共推2200伙

綜合各個來源，本季合共推出約2,200伙。而連同本財年首兩季土地供應，合共推出6,400伙，佔全年目標達標大約一半。

1637：港鐵東涌東站拆細推出、涉600伙

港鐵推東涌東站第1期約600伙，該地皮在2023年曾推出招標，惟因應市場反應，由原先1,200伙拆細推出。其他土地來源方面，涉及3個項目，合共1,235伙。包括近日完成補地價的古洞北原址換地申請個案。

1630：官地推大圍美田路住宅地360伙

本季將招標推出1幅住宅地皮，位於大圍美田路，提供360伙。另推出洪水橋工業地皮。

本財年暫沽一幅住宅地

據地政總署資料顯示，本財年首兩季共賣出三個項目，當中包括九龍灣啟福道、沙田火炭山尾街電動車充電站項目，以及沙田小瀝源源順圍住宅地皮，合共錄7.22億元收入。

↓↓沙田源順圍住宅地皮↓↓

+ 4

沙田小瀝源地皮10月25日截標

至於，第二季推出的沙田小瀝源沙田圍路與小瀝源路交界地皮，將於10月25日截標，市場預期每呎樓面地價約3,500元至3,950元，地皮估值約10.64億元至12億元。

上述地皮地盤面積約為60,838平方呎，指定指定作住宅用途，最高可建樓面面積約304,191平方呎，預計提供570伙。

發展局局長甯漢豪。（資料圖片）