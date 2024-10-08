大手客再購7伙將軍澳海茵莊園一房 兩日共掃15伙、涉資8154萬
撰文：李明珠
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九龍建業（0034）旗下將軍澳海茵莊園，繼昨日錄大手客一連購入8伙一房單位後，今日（8日）同一位買家再次購入7伙一房單位作投資用途，涉及成交金額約3,800萬元。合計兩日，該名大手買家一共斥資約8,154萬元，買入該盤共15伙。
項目於昨日錄得多宗成交，當中有大手買家連購8伙一房單位作投資用途，涉資約4,354萬元。
直至今日，該位買家再度斥資逾3,800萬元購入7伙一房單位，並指不排除未來會繼續增持單位，兩日合共耗資約8,154萬元。而今日成交的8伙均為一房戶型，成交價介乎546.9萬至553.2萬元，呎價由18,990至19,208元。
發展商指，項目於10月初至今已售出46伙，套現逾2.6億元。
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