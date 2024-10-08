新地天璽．天加推107伙　入場費478.6萬　周六次輪再賣238伙

新地（0016）旗下啟德天璽．天今日（10月8日）宣佈加推第4號價單，提供107伙，入場費478.6萬元起，折實平均呎價22,223元。另落實周六次輪發售238伙，本周四截止認購登記。



加推107伙 入場費478.6萬起

該批加推的第4號價單涉及107伙，戶型涵蓋開放式至兩房，其中開放式佔32伙，一房佔40伙，兩房佔35伙，實用面積236至559平方呎，折實售價478.58萬元至1,256.19萬元，折實呎價18,945至26,784元。

當中，入場單位是第6座5樓B6單位，實用面積為236平方呎，屬開放式間隔，折實價為478.58萬元，呎價為20,279元。

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周六次輪發售238伙

至於周六次輪發售的238伙，實用面積236至655平方呎，折實價478.58萬至1,412.04萬元，折實呎價18,188元至26,784元。值得留意的是，周六次輪發售單位涵蓋價單1至4號，當中價單1及2號餘貨亦加價3%至4%。

周六當日上午9時正式開售，共設A及B組兩個時段發售單位；A1組買家須購入最少6伙至8伙指定單位；A2組買家最少購買3伙指定單位。B組買家可購入1至2伙單位。

新地雷霆：股市短期上落對置業信心影響不大

新地副董事總經理雷霆表示，減息周期以及股市表現向好可加快樓市復甦，又指股市短期上落對置業信心影響不大。

新地副董事總經理雷霆（左）

錄10宗標售成交 最貴9103.3萬沽

另外，天璽．天今日以錄得10宗標售成交單位，分佈於第3座及第5座空中花園以上的高層單位，成交金額由2766萬元至9103.3萬元，成交呎價由25,283元至45,722元。

當中，最貴一伙為第3座Peak Tower 47樓B室，實用面積1,991平方呎，以9,103.3萬元沽出，呎價45,722元。