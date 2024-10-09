山頂白加道27號複式豪宅2.48億沽 呎價5.9萬
撰文：李明珠
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減息吸引投資者入市，超級豪宅錄大額成交。山頂白加道27號ALTADENA HOUSE一伙複式豪宅最新以2.48億元連車位沽出，呎價59,033元，價格水平與屋苑2019年成交相若。
上述單位為白加道27號ALTADENA HOUSE中層A2室，實用面積4,201平方呎，屬複式設計。單位最新以2.48億元連同2個車位沽出，折合呎價59,033元。
資料顯示，屋苑對上一宗成交要追溯回2019年，一伙低層複式單位，實用面積4,073平方呎以2.5億元成交，呎價60,152元。時隔5年，是次單位成交呎價僅較同類輕微回落1.9%，樓價走勢穩定。
原業主早於1997年購入上述物業，並於2020年由遺產執行人繼承單位，料現轉售獲利甚豐。
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