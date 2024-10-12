啟德天璽．天次輪賣238伙　暫沽33伙　中原：大手客5600萬連買8伙

新地（0016）旗下啟德天璽．天今日周六次輪發售238伙，該盤次輪共接獲30,563個認購登記，超額認購127倍。次輪發售的238伙，實用面積236至655平方呎，折實價478.58萬至1,412.04萬元，折實呎價18,188元至26,784元。



1100：市場消息指出，該盤暫時沽出33伙。

↓啟德天璽．天次輪銷售情況↓

1020：中原：大手客5600萬連買8伙

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今日天璽·天A1大手時段，錄得兩組客人分別購入7伙及8伙，其中購買8伙客戶斥資近5,600萬購入天璽·天兩伙兩房，及六伙開放式。

↓啟德天璽．天次輪銷售情況↓

0935：中原陳永傑：兩組大手客擬各斥6000萬買8伙

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行A1時段，錄得兩組客欲購8伙，料各斥資近6000萬。項目首輪銷售一Q清枱，向隅者眾，料今日次輪銷售單位亦可全數沽清。

近日有利樓市消息湧現，今日稍後時間財政部將公布更多救市措施，中央大水漫灌救市，令港股及樓市同時受惠。上周末一手成交近470宗，已創6個月新高。本月首11天一手成交已超越上月全月。下周三公布的施政報告，市場憧憬將有振興經濟及樓市措施，料可為樓市帶來新一輪助力，陳永傑預計10月份全月一手成交可達2500宗，創三月後7個月新高。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

周六次輪發售238伙

周六啟德天璽．天次輪發售的238伙，實用面積236至655平方呎，折實價478.58萬至1,412.04萬元，折實呎價18,188元至26,784元。值得留意的是，周六次輪發售單位涵蓋價單1至4號，當中價單1及2號餘貨亦加價3%至4%。

周六當日上午9時正式開售，共設A及B組兩個時段發售單位；A1組買家須購入最少6伙至8伙指定單位；A2組買家最少購買3伙指定單位。B組買家可購入1至2伙單位。

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