施政報告2024｜優化「新資本投資者入境計劃」　容許投資半億豪宅

【施政報告2024/李家超/施政報告】行政長官李家超今日（16日）早上11時會到立法會宣讀任內三份施政報告。《香港01》將不斷更新有關本地房地產政策的最新資訊。



施政報告2024｜房地產政策重點

●優化「新資本投資者入境計劃」 —— 即日起，容許投資住宅物業，該物業成交價須為5,000萬元或以上，投資於房地產獲計算入投資總額上限為1,000萬元

●「以產業導向」發展北部都會區（北都）

●推出4幅優質物流用地，供業界發展多層式現代高端物流設施

+ 2

【11：37】擴大高增值物流服務。正推進落實《現代物流發展行動綱領》，推出4幅優質物流用地，供業界發展多層式現代高端物流設施，明年會公布在洪水橋╱厦村新發展區建設現代物流圈的規劃研究結果。政府會繼續加強與粵西地區及鄰近地區的物流合作，善用港珠澳大橋，擴大貨源，促進貨物經香港中轉。

【11：27】並非幫助樓市、申請者對本港豪宅有興趣

消息指出，新資本投資者入境計劃容計投資住宅物業，但並非為了幫助樓市。投資定額為5,000萬元或以上，主要由於申請者對本港豪宅有興趣，未來會否降低金額暫時未知，視乎申請反應。消息又指出，相關1,000萬元計入上限設立，主要由於為了讓申請者保留資金，分配至資本市場或其他地方。

【11：20】優化「新資本投資者入境計劃」 —— 即日起，容許投資住宅物業，該物業成交價須為5,000萬元或以上，投資於房地產獲計算入投資總額上限為1,000萬元。另外，明年3月1日起，透過申請人全資擁有的合資格私人公司的投資可計入合資格投資金額內。

南區一帶為傳統豪宅區。

【11：06】在民生方面，推動醫療體制改革，建立邁向自主審批藥械體制；建立輸入醫護人員制度，改善公營醫療長期人手短缺；創新推出「簡約公屋」，填補公屋供應短期空白期；成立「解決劏房問題工作組」；凝聚資源精準扶貧；建立「一年一檢」最低工資保障制度；落實「三隧分流」等。

【11：05】李家超表示，在經濟發展方面，破天荒成立香港投資管理有限公司，利用政府資金，促進產業和經濟發展；發展「八大中心」；「以產業導向」發展北部都會區(北都)；設立「人才服務辦公室」搶人才、「引進重點企業辦公室」搶企業；構建區域大學教育樞紐。

【11：00】李家超宣讀其任內第3份施政報告。

【11：00】李家超宣讀其任內第3份施政報告。

2024年2月底樓市全面撤辣

近年香港房地產市場持續向下，政府相關政策也隨之改變，以配合市況。當中最重要為2024年2月底公佈的《財政預算案》，當時財政司司長陳茂波公佈撤銷所有住宅物業需求管理措施（全面撤辣），即時所有住宅物業交易無須再繳付額外印花稅、買家印花稅和新住宅印花稅。又認為在當前的經濟及市場情況下，有關措施已無需要。

2024年2月底公佈的《財政預算案》，為樓市全面撤辣。

本財年地價收入27億、僅佔目標8.2%

本港樓市市況疲弱，發展商入標投地意欲較低。2024/25年財政年度，政府合共賣出一幅沙田小瀝源源順圍住宅官地，以及兩個電動車充電站項目，賣地收入合共涉資約7.22億元。如連同補地價收益計算，估計亦只有約27億元，僅佔全年目標330億元約8.2%，表現強差人意。

有測量師認為，目前新盤項目需以一個超平價錢發售才能吸引更多買家承接，低價開盤策略是令到發展商投地出價表現保守的主要原因。

全年住宅供應目標1.32萬伙 暫時僅達標32%

綜合本財年首兩季暫時住宅供應情況，至今合共提供4,275伙，接近全年目標13,200伙的32%。當中包括首季（4至6月）沙田小瀝源源順圍住宅官地280伙、第二季（7至9月）將於10月25日截標的沙田小瀝源沙田圍路住宅官地570伙、其餘則為私人重建項目共3,425伙。

不過，若單計已批出的小瀝源源順圍280伙計，僅佔全年目標的2.1%，反映大量的住宅供應並非來自政府。

沙田小瀝源沙田圍路住宅官地涉及570伙，將於10月25日截標。

↓↓沙田小瀝源小型住宅地↓↓

+ 4

本財年地價收入27億 新世界粉嶺北補地價佔20億

發展局局長甯漢豪早前於第三季賣地計劃透露，目前本財年地價收入約27億元，即扣除兩個電動車充電站項目及沙田小瀝源源順圍住宅官地的逾7億元收入，餘下約20億元地價收入屬補地價收益。當中，新世界發展（0017）與招商蛇口發展的粉嶺北新發展區商住項目，則傳出成功以20億元完成補地價協議。