施政報告後再成交　太古城兩房則王「意頭價」828萬沽　高估價10%

新一份施政報告出台後刺激二手市場表現，當中藍籌屋苑太古城於施政報告後再錄成交，有兩房業主以「意頭價」828萬元沽貨，高估價逾一成，持貨15年轉手帳賺83萬元離場。



「意頭價」828萬沽兩房則王

美聯物業助理區域經理錢敏義表示，是次成交為藍籌屋苑太古城明宮閣中層B室，實用面積約582平方呎，望內園景，屬兩房則王單位。原業主以約900萬元叫價放盤，經雙方議價後終以「意頭價」828萬元成交，呎價約14,227元。

至於，新買家因見減息及施政報告落實新房策等因素有利樓市，因此決定入市。另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為790萬元，而恒生估價則為745萬元。即最新成交價較估價高4.8%至11.1%。

藍籌屋苑太古城。

單位15年升值8成

據知，原業主於2009年7月以約463萬元持有上述單位，持貨至今15年，是次轉手帳面獲利約365萬元，單位期內升值約79%。

而事實上，太古城於昨日施政報告公布後即錄二手成交，有持貨44年的三房業主以902萬元沽貨，轉手帳面大賺逾860萬元離場。