九龍城寨熱爆都冇用　豐德麗等麗新系公司全見紅　岳少點拆｜燈神

娛樂大亨林建岳「岳少」近期非常威風，旗下豐德麗（0571）製作的武打片《九龍城寨之圍城》躋身香港電影史上華語片票房第二位，創下近170萬人之最高入場人次紀錄。燈神都有入場做捧場客，呢套電影片自5月1日首映以來，全球票房已經累計超過1.1億美元，更代表香港提名角逐2025年奧斯卡金像獎之最佳國際影片獎。



電影叫好又叫座，但是負責製作的豐德麗（0571）卻在剛7月底結束的財政年度見紅，蝕5.11億元。一般電影迷難理解之餘，亦嚇到燈神副眼鏡都跌埋。



其實除卻豐德麗外，麗新系旗下4間上市公司悉數見紅，4間公司蝕錢介乎2.677億元至38.6億元。即時令人諗返起27年前，主力發展香港地產業務嘅麗新發展（0488），以高價買入中環富麗華酒店準備重建，但就遇上98年金融風暴後既情況。

戲院資產、廠房及設備減值等蝕2.77億 戲院業務輸3.5億

既然一開始講《九龍城寨之圍城》，就不如講下豐德麗份業績。截至今年7月底止，期內股東應佔虧損達5.11億元，不派息。虧損增加主要因為年內受到資產減值拖累，當中戲院業務涉及使用權資產減值佔1.9億元，物業、廠房及設備減值亦達8,717.9萬元。即係兩個範疇已經導致虧損大約2.77億元。此外，最值得留意就係戲院業務，亦虧損最多範疇，達到3.51億元，按年大增12.5倍。

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《九龍城寨之圍城》票房帶動分部盈利倍升

不過《九龍城寨之圍城》呢套鉅作，對公司亦有不少貢獻。於業績內有提到受惠於《九龍城寨之圍城》票房帶動，媒體及娛樂業務則錄得分部盈利3,507.5萬元，按年增長1.64倍。但整體上未能都幫到公司有錢賺，始終其他範疇都係蝕好多。

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麗新國際、麗新發展、麗豐、豐德麗業績全見紅

麗新系其他公司業績，於年內亦非理想。其中麗展在10月中發盈警，預計截至7月的財政年度虧損介乎34.9億至38.6億元，相較上年度錄得29.66億元，明顯上升。旗下的麗豐控股（1125）在周二（10月15日）已經公佈7月止的財政年度業績，虧損由上年度5.85億元，收窄至2.68億元。

至於麗新旗艦﹑麗展等公司的母企麗新國際（0191），在10月中發盈警，預計7月止財政年度虧損介乎20.6億至22.8億元，相較上年度錄得16.65億元。虧損增加主要因投資物業公平值減少。

海洋公園萬豪酒店傳50億放售

4家上市公司全線見紅，事有湊巧於8月底就有消息透露，麗展將持有的海洋公園萬豪酒店，低調推出市場放售，叫價高達50億元。雖然公司就話未有主動放售，不過睇嚟真係「空穴來風、未必無因」。

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97回歸前夕69億高價買中環富麗華酒店

燈神又諗起昔日往事，其實岳少早年都曾經歷過一些嚴峻困境，要數數最經典一幕，一定要講返1997年香港回歸前夕，當時香港樓市處於高峰水平，本地老牌家族傅老榕家族趁機以天價放售中環富麗華酒店，最終就由林建岳以69億元高價購入並計劃重建，聽聞當時這個決定其實係沒有得到父親林百欣的同意。

1998年麗新以69億元向傅老榕家族購入富麗華酒店的控股權。

金融風暴拖冧市、負債百億 成當時港資上市公司蝕錢最大紀錄

及後一年（1998年）出現的亞洲金融風暴，直接拖冧大市，樓價隨即下挫，麗新發展對上一年高價購入的富麗華酒店，由於透過向銀行借貸進行交易，因此就令集團負債超過100億元，而在1999及2000年度，麗展要為資產撥備及減值，分別勁蝕68.3億及27.6億元，兩個年度合共蝕近96億元，成為當時港資上市公司蝕錢最大紀錄之一。

最終就係2000年，麗新發展就以18.5億元把其中65%股權售予新加坡百騰置地及AIA，但係帳面虧蝕26億元。而富麗華酒店於2001年底終止運作，其後重建為甲級商廈，即現時的友邦金融中心。

友邦金融中心於2005年3月落成，前身是富麗華酒店。

轉攻娛樂事業大成功 《無間道》最矚目

上述事件後，林建岳開始將重心放在娛樂事業上，並取得大成功。代表作必定要數到多位影帝劉德華、梁朝偉、黃秋生、曾志偉合作炮製的《無間道》，直到現在依然是不少港人心目中的最佳港產片。

5年前上位擔任貿發局主席

岳少於娛樂事業取得不少成績之外，亦抽出不少寶貴時間出任公職。喺2019年6月林建岳更加出任香港貿易發展局主席。燈神認為，岳少縱橫金融市場數十年，見證過市場及經濟大變動，更曾擔任貿發局主席一職，相信已經得政商界別的認同，取得成功商人的認證。

就算今次麗新系4家公司雖然全線見紅，但相信這些少少障礙，又豈會對岳少成為娛樂大亨、出色商人的目標有影響。