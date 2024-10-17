黃竹坑BLUE COAST II周六發售256伙　暫錄超額認購26倍、明日截票

長實（1113）與港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第3C期BLUE COAST II 明日（18日）下午3時正截收認購登記，周六首輪賣256伙。市場消息指，項目昨晚暫收約7,000票，以首輪賣256伙計，超購逾26倍。



發展商表示，施政報告宣布放寬按揭成數，當中劃一7成按揭對3,000萬以上的物業最為有利，因此原訂於明年推售的項目四房，將爭取提前於下一輪以招標形式發售。



查詢量增加3倍 擬下輪標售四房戶

長實營業部首席經理郭子威表示，施政報告後項目查詢數量較早前增加3倍，大多是查詢3房戶的換樓客。

長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，BLUE COAST II 屬四房雙套戶型共61伙，佔項目11%。而BLUE COAST 售出14伙四房吸金5.3億元，成交價約3,600萬元至3,900萬元，最高呎價約3.1萬元，估計BLUE COAST II 四房呎價有10%上調空間至約3.5萬元。

左起長實郭子威、長實楊桂玲。

周六首賣256伙 入場費921.4萬、屬兩房

周六首輪銷售256伙，戶型涵蓋兩房至三房，當中包括151伙兩房及105伙三房，實用面積474平方呎至802平方呎。單位折實售價由921.4萬元至1,891.2萬元，折實呎價介乎18,998元至24,458元，市值39.9億元。

入場單位為5座7樓G室，屬兩房間隔，實用面積485平方呎，折實售價921.4萬元，折實呎價18,998元。