黃竹坑BLUE COAST II首輪銷售256伙　準買家迫爆天橋｜持續更新

長實（1113）與港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第3C期BLUE COAST II今日（19日）進行首輪銷售，推售共256伙，戶型涵蓋兩房至三房，入場費921.4萬元起 。項目於昨日下午截飛，截收8,000張認購登記，以首輪賣256伙計，超購認購逾30倍。



【10：00】 報到時段開始，準買家陸續入場登記。

【09：50】BLUE COAST II銷售將於上午10時正開始，眾多準買家已於售樓處排隊等候報到，現場目測有200人。目前排隊人龍排滿置富都會行人天橋，龍尾延至扶手電梯口。不過，人數明顯不及項目第一期首輪銷售，延至紅磡巴士站的人潮數量。

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BLUE COAST I 首推138伙 折實均價21968元

參考項目同區近年新盤開價，當中 BLUE COAST I 於 今年3月底推出，首批提供138伙，折實平均呎價21,968元。另同屬黃竹坑站上蓋港島南岸第四期海盈山於2023年7月推出，首批提供88伙，折實均價為27,989元。

港島南岸第二期揚海於2021年8推出，首批120伙單位，折實均價30,880元。而港島南岸第一期晉環於2021年4月推出，首批160伙單位，折實均價29,689元。

首批256伙、折實價由921.4萬元至1891.2萬

項目於今早10時正於紅磡置富都會7樓中庭及9樓展開首輪銷售 ，並分為F組、A組及B組3個時段，當中F組為大手客組別，需購買3伙至8伙，當中至少有3伙為三房戶型。

項目首批256伙，戶型涵蓋兩房至三房，實用面積474平方呎至802平方呎，折實價由921.4萬元至1,891.2萬元，折實呎價介乎18,998元至24,458元，折實平均呎價21,761元。入場單位為5座7樓G室、屬實用面積485平方呎兩房，折實921.4萬元。

↓↓3座28樓D室經改動示範單位↓↓

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