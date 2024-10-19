黃竹坑BLUE COAST II首開售　趙國雄:首小時已套現10億｜持續更新

長實（1113）與港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第3C期BLUE COAST II今日（19日）進行首輪銷售，推售共256伙，戶型涵蓋兩房至三房，入場費921.4萬元起 。項目於昨日下午截飛，截收8,000張認購登記，以首輪賣256伙計，超購認購逾30倍。



【13：00】長實執行董事趙國雄表示，項目銷售流程大致順利，目前A1組買家正在揀樓。開售首一小時已揀樓的金額，料已為集團套現逾10億。當中首個買家為國內客，斥近7800萬買入四伙單位，買入房型由兩房至三房。

趙國雄表示，開售首一小時集團已套現逾10億。（李明珠攝）

趙國雄：不排除短期內加推 有提價空間

【11：30】長實執行董事趙國雄表示，對今日銷情有信心，不排除短期內加推，不過加推的單位將有提價空間。從施政報告提出的放寬按揭成數及優化投資者入境計劃可見，政府亦有意推動樓市發展。趙認為，當樓市恢復後可帶動香港整體的經濟，因為業主見物業升值後會「開心左」，自然有更大信心進行消費。

被問及利好消息浮現後，會否考慮加快推盤步伐。趙國雄表示，樓市發展週期為5至7年，不能見市況好就可以在短期內有動作，集團一向都是持續有序地進行投地及推盤。

趙國雄（中）指，不排除短期內加推，將會有提價空間。（李明珠攝）

另外，集團亦從都沒有停止投地，基本每一幅地都有競投，只不過未能中標。他強調，集團不是較過往少投地，而是「投到嘅少左」，因為當時沒有能力出更高的價。

對比項目第一期銷情，趙表示是次入票人數較少，因為現時市場新盤選擇較多，但他認為是好事，因為「一枝獨秀、一家獨賣」的情況對整體樓市不利，作為發展商他們最期望見到市場百花齊放。

長江實業營業部首席經理郭子威表示，買家出席率方面，初步估計有4成為國內客，本地客則佔6成較過往多，反映了減息及施政報告後市場氣氛轉好，香港人入市信心增強。

陳永傑指有大手客擬斥8000萬購5伙。（資料圖片）

中原陳永傑：大手客擬斥8000萬 購5伙兩房至三房單位

【11：15】中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，減息、政府樓市「組合拳」、股票市場造好，利好消息集中十月，而今日推售的兩盤均擁鐵路概念，料可雙贏，雙雙一Q清枱。

他指出，Blue Coast II 開賣首日買家以用家為主，佔約7成。現時息口下跌，租金回報向升，有市民轉為買樓收租，出席投資者比例增加至三成。現時為大手客時段，該行最大手客戶欲購入5伙兩房至三房，涉資近8000萬元。

他再指，10月份一手成交已暫錄逾1500宗，預計單日一手成交量可破500宗 ，截至今日一手成交量可突破2000宗，較上月全月多170%，創7個月新高。

美聯布少明指內地客佔4成。（李明珠攝）

美聯布少明：內地客佔4成 租金回報料達4厘

【11：20】美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，項目訂價吸引，加上受惠減息及施政等利好消息帶動，估計首日可售出大部分單位。大手客方面暫時錄得10枱客出席，當中最大手客有意購入5伙單位，包括3伙兩房及2伙三房，斥資6000多萬元。

客源方面，約6成為港島區客戶，而九龍及新界區客則佔約4成，至於內地客亦佔4成。而投資客方面，則佔該行客戶約5成水平。估計項目落成後呎租可達75元，租金回報約4厘。

【10：45】抽籤程序開始，長實執行董事趙國雄抽出項目頭5個籌號。

【10：00】 報到時段開始，準買家陸續入場登記。

【09：50】BLUE COAST II銷售將於上午10時正開始，眾多準買家已於售樓處排隊等候報到，現場目測有200人。目前排隊人龍排滿置富都會行人天橋，龍尾延至扶手電梯口。不過，人數明顯不及項目第一期首輪銷售，延至紅磡巴士站的人潮數量。

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BLUE COAST I 首推138伙 折實均價21968元

參考項目同區近年新盤開價，當中 BLUE COAST I 於 今年3月底推出，首批提供138伙，折實平均呎價21,968元。另同屬黃竹坑站上蓋港島南岸第四期海盈山於2023年7月推出，首批提供88伙，折實均價為27,989元。

港島南岸第二期揚海於2021年8推出，首批120伙單位，折實均價30,880元。而港島南岸第一期晉環於2021年4月推出，首批160伙單位，折實均價29,689元。

首批256伙、折實價由921.4萬元至1891.2萬

項目於今早10時正於紅磡置富都會7樓中庭及9樓展開首輪銷售 ，並分為F組、A組及B組3個時段，當中F組為大手客組別，需購買3伙至8伙，當中至少有3伙為三房戶型。

項目首批256伙，戶型涵蓋兩房至三房，實用面積474平方呎至802平方呎，折實價由921.4萬元至1,891.2萬元，折實呎價介乎18,998元至24,458元，折實平均呎價21,761元。入場單位為5座7樓G室、屬實用面積485平方呎兩房，折實921.4萬元。

↓↓3座28樓D室經改動示範單位↓↓

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