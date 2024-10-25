沙田圍路住宅地現場收至少6份標書　新地、會地、信置獨資競投

沙田小瀝源沙田圍路與小瀝源路交界地皮今日（25日）中午截標，地皮最高可建樓面面積達304,188平方呎，主要發展住宅不需興建社福設施。市場預期每呎樓面地價約3,090元至3,950元，地皮估值約9.4億元至12億元。



有市場人士意見認為，地皮周邊存在不同工商物業，其地理位置一般。加上並非緊貼港鐵站且規模又較大，因此項目不會以中高檔次包裝料今次入標數量會較上次由新地中標的沙田小瀝源源順圍地皮少，發展商出價亦料審慎。



【12:44】高力：入標未算踴躍

高力香港研究部主管李婉茵表示，上述沙田小瀝源沙田圍路與小瀝源路交界地皮入標情況未算踴躍。相對早前售出的源順圍項目，是次推出的地皮項目規模約大一倍。雖然區內交通及社區配套成熟，但地皮位置距離附近的港鐵站和其他民生設施仍較遠。地皮亦鄰近汽水廠、巴士廠和工業區，發展商可能憂慮未來項目對買家的吸引力。但關鍵在於發展商目前仍有很多庫存，估計現時專注出售現有單位，加上建築成本高，發展商對投地可能仍然保守。

高力估價及諮詢服務主管周若瑜續指，地皮發展規模適中，預計項目落成後可提供約500多個住宅單位。地皮的一個優點是鄰近學校，包括浸會大學國際學院、浸會大學附屬中小學以及基督教國際學校，而離中文大學和沙田學院亦不算太遠，大學生和家長或會對將來的住宅項目有興趣。

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新地、會地、信置獨資競投

【12:15】會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀回覆《香港01》表示已就沙田圍路住宅地項目獨資遞交標書。

【12:09】新地（0016）副董事總經理雷霆回覆《香港01》表示已就沙田圍路住宅地項目獨資遞交標書。

【12:00】沙田小瀝源沙田圍路與小瀝源路交界地皮於中午12時截標，現場收至少6份標書。

【11:47】該地皮暫收6份標書。

不知名財團派員遞交標書。（黃祐樺攝）

【11:12】該地皮暫收5份標書，信和置業（0083）派員到場遞交標書，並表示獨資競投。

信和置業（0083）派員到場遞交標書，並表示獨資競投。（黃祐樺攝）

【11:09】該地皮暫收4份標書，均為不知名財團。

不知名財團派員遞交標書。（黃祐樺攝）

【10:36】該地皮暫收3份標書，不過3位投標人士未有透露所屬財團。

鄰近太古汽水廠 主要發展住宅不需興建社福設施

今次截標地皮屬沙田圍路與小瀝源路交界的沙田市地段第625號用地，位置較遠且位於太古汽水廠旁邊，較上次沙田小瀝源源順圍地皮發展規模大近一倍，最高可發展的樓面面積達304,188平方呎，主要作住宅用途，不需興建社福設施。

↓↓沙田小瀝源沙田圍路與小瀝源路交界住宅地↓↓