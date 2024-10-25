沙田圍路住宅地皮暫收6份標書　信置獨資競投　估值9.4億起

沙田小瀝源沙田圍路與小瀝源路交界地皮今日（25日）中午截標，地皮最高可建樓面面積達304,188平方呎，主要發展住宅不需興建社福設施。市場預期每呎樓面地價約3,090元至3,950元，地皮估值約9.4億元至12億元。



有市場人士意見認為，地皮周邊存在不同工商物業，其地理位置一般。加上並非緊貼港鐵站且規模又較大，因此項目不會以中高檔次包裝料今次入標數量會較上次由新地中標的沙田小瀝源源順圍地皮少，發展商出價亦料審慎。



【11:47】該地皮暫收6份標書。

不知名財團派員遞交標書。（黃祐樺攝）

【11:12】該地皮暫收5份標書，信和置業（0083）派員到場遞交標書，並表示獨資競投。

信和置業（0083）派員到場遞交標書，並表示獨資競投。（黃祐樺攝）

【11:09】該地皮暫收4份標書，均為不知名財團。

不知名財團派員遞交標書。（黃祐樺攝）

【10:36】該地皮暫收3份標書，不過3位投標人士未有透露所屬財團。

鄰近太古汽水廠 主要發展住宅不需興建社福設施

今次截標地皮屬沙田圍路與小瀝源路交界的沙田市地段第625號用地，位置較遠且位於太古汽水廠旁邊，較上次沙田小瀝源源順圍地皮發展規模大近一倍，最高可發展的樓面面積達304,188平方呎，主要作住宅用途，不需興建社福設施。

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