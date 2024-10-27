長沙灣瑜悦首輪盡推198伙　暫沽107伙　大手客5000萬買9伙一房

華懋與市建局合作發展的長沙灣東京街重建住宅項目瑜悦，今日（27日）展開首輪發售，盡推全盤3張價單共198伙。該盤周五截收11,148個認購登記，以周日首輪發售198伙計，超額認購逾55倍。



14：30 市場消息透露，該盤A組時段暫沽107伙。尚餘91伙在B組時段發售。

↓↓瑜悦首輪發售現場情況↓↓

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美聯：大手客5000萬購9伙一房單位

12:00 美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，該公司暫錄多組大手客購入物業收租及自用，其中一組大手客斥資近5,000萬元購入9伙1房單位。

他又指，該公司客源中，以九龍區客戶為主，佔約6成；新界區客戶佔約3成；港島區客戶則佔約1成。預計項目呎租可達60元水平，租金回報率約4.5厘。項目以用家為主，比例佔約7成，投資客佔約3成。

布少明指，近期利好樓市消息陸續出現，入市氣氛明顯積極，發展商連環推盤，新盤繼續主導市場，是次項目起居交通便利度高，相信銷情理想。樓市交投量方面，估計10月份一手交投錄得逾3,000宗，創今年4月以來新高；二手交投料按月上升約15%至3,400宗水平，樓價亦會於第四季反彈，約有3%升幅。

中原：兩組大手客3000萬買4伙

11:26 中原地產亞太區副住宅兼住宅部總裁陳永傑表示，該公司買家出席率8成，本港客高逾8成，而投資者則佔3成，主要作收租用途。市場有多組大手客，該公司有2組本地買家有意揀選4伙，若以即供折實價計算，分別涉資約3,000萬元。他料今日大有機會一Q清枱。

中原地產亞太區副住宅兼住宅部總裁陳永傑。

11:00 瑜悦B組買家抵達如心廣場，報到人龍逼爆如心廣場的售樓處及商場各處。

10:15 代理消息指，瑜悦大手時段結束，共有6名大手買家入市，合共售出25伙。

09:30 瑜悦今早推售198伙，設大手客優先揀樓時段，早上9時已有大批大手買家到場。

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周日盡推198伙 入場費454.54萬

項目今日早上9時展開首輪發售，盡推全盤3張價單共198伙，折實平均呎價16,154元，折實售價454.54萬元至1,258.82萬元，折實呎13,252元至21,192元。以價單定價計市值逾15億。

入場最平單位屬7樓F室，屬一房間隔，實用面積343平方呎，折實售價454.54萬元，呎價13,252元。該單位亦是項目最低呎價單位。

首輪發售分3組 最大手可買6伙

另外，首輪發售分別設有A1、A2及B組；A1組須最少購買4至6伙指定單位；A2組須最少購買1伙3房單位，或至少2至3伙指定單位；而B組則為購買1伙單位之買家。

全港首個MiC私樓、樓面地價8743元

瑜悦屬本港首個以「組裝合成」建築法（MiC）興建的私人住宅項目，設有3層基座商場。華懋於2020年4月以9.128億元向市建局投得項目發展權，以可建總樓面約10.41萬方呎計，當年每平方呎樓面地價約8,743元。