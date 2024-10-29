市建局啟德道重建項目流標　早前僅收長實一份標書

減息後首幅地皮截標，市區重建局九龍城啟德道/沙浦道發展項目9月截標。市區重建局今日（10月29日）表示，經招標遴選小組詳細審議該份標書後，認為投標者在招標條款之上額外提出條款，而該建議的條款與市建局的招標條款存在差異。



按既定政策及指引，招標遴選小組向董事會建議不接納有關標書，亦不會開啟有關標書的財務建議及就有關標書的標價作財務評估。



地盤面積約57,124平方呎 僅收長實一份標書

項目地盤面積約57,124平方呎，可發展的總樓面面積上限為514,121平方呎，預計可提供約810伙。當時長實（1113）回覆《香港01》表示，已就九龍城啟德道/沙浦道發展項目遞交標書。

長實代表到現場遞交標書。

市建局啟德道重建項目。

總樓面51萬呎、涉810伙

項目於2019年2月開展，並於2020年9月29日獲行政長官會同行政會議核准。項目地盤面積約57,124平方呎，可發展的總樓面面積上限為514,121平方呎，預計可提供約810個住宅單位；市建局將撥出超過5,382平方呎的淨作業樓面面積,用作興建一所社區幼兒中心。

項目是連接九龍城舊區與啟德新發展區的重要節點,市建局將重新規劃及重整道路網路和城市肌理，以興建一個面積約10,764平方呎的地下廣場,當中設有零售店舖，並連接一條由政府負責興建的行人隧道至啟德新發展區未來的地下購物街。項目亦會興建一個地庫停車場,提供約300個公眾停車位。

此外，地下廣場的地面空間亦將結合毗鄰市建局另一個已獲核准的衙前圍道／賈炳達道發展項目（KC-017）的部份範圍，構建成為結合休憩空間及商業設施的門戶廣場。