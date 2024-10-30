中原施永青：今年有8個月虧損　料樓價全年看跌5%、明年才回升

今年樓市現跌勢，中原集團主席施永青料明年才轉升。施永青指，因美國減息時間較預期遲，以及今年第二季和展望第四季的升幅，不足以抵消第一季和第三季的顯著跌幅，年初至今樓價累跌7%。故他維持全年樓價下跌5%的預測，料樓價到明年才出現一定升幅。



發展商年內去貨尾 樓價大機會回穩

施永青透露，今年集團整體佣金收益在10個月內有8個月錄得虧損，但10月業績按月翻倍，主要是因一手新盤開賣成績不錯，成交量分別由8月及9月的約500宗及逾700宗，增至10月的近1,900宗。

他續指，若每月有2,000宗成交，便能在一年內可消化貨尾，但市場維持高成交量的機會較低，不過按現時市場銷情，相信仍有效減低發展商貨尾數字。並且現時一手成交量回升，相信發展商會調整銷售策略，樓價止跌回穩的機會相對較大。

中原集團主席施永青維持今年全年樓價下跌5%的預測，料樓價明年才會有一定升幅。（資料圖片）

恆大．珺瓏灣欠佣一事將採取法律行動

內地市場方面，施永青表示，10月佣金明顯改善，各地區升幅不同。對於內地業務被恒大等內地發展商拖欠約20億元佣金，他指，已循例撇賬，也無奈接受部分發展商按當時的樓價以貨抵債。此外，他表示，會就屯門掃管笏的恒大．珺瓏灣(現改名緹岸)欠佣1.13億元採取法律行動。