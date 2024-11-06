新地、會地何文田新盤命名「太子道西233號」 涉75伙、最細375呎
撰文：黃祐樺
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新地（0016）及會德豐地產合作發展的何文田加多利山全新住宅項目，今日（11月6日）命名為「太子道西233號」。新地副董事總經理雷霆表示，計劃把三房或以上單位以招標形式推出，該盤將率先推出四伙四房特色單位。
雷霆：特朗普上任美國總統對港樓市影響不大
後市方面，雷霆預料，特朗普上任美國總統對本港樓市影響不大，又認為目前地產行家樓盤大賣，尤其豪宅銷情理想，集團旗下豪宅項目單位亦以逾數千萬元成交。
頂層特色戶1748呎全盤最大、設9米天際泳池
新地代理副總經理唐錦江表示，項目提供75伙，標準樓層一梯5伙，實用面積由375平方呎至1748平方呎，戶型涵蓋兩房至四房，當中兩房佔15伙、三房佔15伙、四房佔34伙，另設11伙特色戶。
當中最大一伙屬頂層19樓連天台泳池特色單位，當中實用面積1,748平方呎，連1,215平方呎平台，屬四房套間隔，另設9米天際泳池。
今日稍後上載樓書、下周中開放現樓參觀
項目將於今日稍後時間上載樓書，最快下周中開放現樓予已預約的準買家參觀，項目計劃以發售為主。
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