沙田新城市廣場40周年　8分鐘幻彩煙火匯演　下周六晚綻放

新地（0016）旗下沙田新城市廣場今年正式邁進40周年，特別舉辦為期兩個月的《沙田新城市同心同行40載》慶祝活動。新城市廣場將於11月16日晚上8時30分舉行《冬日閃亮花火祭》，將設歷時8分鐘的幻彩煙火匯演，屆時2,024枚煙火將首度於沙田市中心上空綻放。



當日中午12時起，商場内會舉辦盛大嘉年華，包括全日無間街頭音樂表演、臉部彩繪、魔術及小丑表演等，派發40周年主題氣球、棉花糖及爆谷。新城市廣場亦攜手場內過百家商店，特別為40周年誌慶推出逾300項低至2折的購物優惠，與全港市民一同開心迎接40周年。

商場設置13米高巨型聖誕樹

同時間新城市廣場趁著聖誕佳節將至，為市民打造「夢幻聖誕國度」，亮燈儀式將於11月16日當晚同步舉行，整項節日主題活動將集合多元節慶元素，包括於逾二萬平方呎的Chill Park 內設置13米高的巨型聖誕樹，以及二千呎室內飄雪溜冰場等。