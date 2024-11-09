ST. GEORGE'S MANSIONS再沽兩伙 套現1.7億元 項目11月累售7伙
撰文：張偉倫
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由信和置業（0083）及中電（0002）合作發展的何文田ST. GEORGE'S MANSIONS再沽出2伙，合共套現1.7億元。
售出單位包括2座20樓A及B單位，總實用面積3,740平方呎，成交價逾1.7億元，呎價約46,471元。
信和置業執行董事田兆源表示，項目繼10月份錄得14宗成交，套現逾9億元後，踏入11月份亦沽7伙，上述單位獲一大手買家連購2伙自用，他亦預期超級豪宅旺勢將持續，價量齊升。
項目累沽89伙
ST. GEORGE'S MANSIONS至今累售89伙，總套現逾80億元。而項目11月份已售出7伙，套現逾5.5億元。
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