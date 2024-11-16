為何發債十萬億　經濟仍聞風不動？　市場在等待一個適當時機！

中央推出10萬億元的救市措施，力度之大可謂前所未有，然而金融市場暫時沒有太大利好反應。內地和香港的股市似乎無動於衷，尤其是港股走勢更加疲弱，恆生指數竟然跌穿2萬點，使一衆股民大失所望；還好兩地新樓巿場成交繼續向好，這源於用家已經出手，部分投資者也開始趁低吸納，加上發展商庫存仍多，不敢輕率加價，採取簿利多銷策略，算是成功的。



另一邊廂，特朗普當選美國總統，其將如何組織內閣，以及未來的政策方向更受外界關注。毫無疑問，特朗普對外（特別是中國）增加關稅的威脅，和即將任命的一些鷹派官員，對中國的態度都十分強硬，其實這些早在預期之內，也已反映在內地與香港的股市上面。未來中美雙方關係將時好時壞，雖說合則兩利，鬥則俱傷，但是也不能一廂情願，雙方吵吵鬧鬧將變成家常便飯，我們可要適應這種相處模式。

疲弱的股市是被操控的市場

有人問為何10萬億元救市措施推出，經濟仍然聞風不動？筆者也覺得有點奇怪，只能解釋這次發債規模雖大，但時間較長，分別是5年發債4萬億元，和3年發債6萬億元，未能立即解除燃眉之急。股市是被操控的市場，假如要唱淡後市，便會去找籍口，說甚麼時間過長、遠水救不了近火、力度不足令市場失望等等，然後做淡隊伍就繼續唱淡後市沽低股票；等到另一機會來臨時，又可找理由唱好後市推高股價，大戶基金將市場舞高弄低，繼而從中獲利，並非什麼新鮮事，一衆小股民務必加倍警惕。

話要說回來，在中央沒有推出10萬億救市措施之前，樓市已經因為撤辣和減息而轉趨活躍，股市也是有升有跌，表現並不太差，那麼推出如此大規模救市政策，理論上樓股應該均有得益，樓股向好乃是正常反應。筆者只能解釋，被操控的金融市場，這種非正常的股市震盪是暫時性的，畢竟措施已經正式啟動，力度又如此強大，沒理由市場沒有正面反應。時間是最好的證人，等待的是一個時機的來臨，或許背後有更多大戶基金，他們正在醞釀建倉之中，只須適當的時機和成熟的條件，一聲令下便是牛市重臨。

優質人口增加 樓市購買力增強

至於樓市，最壞的時刻已經過去，投資基金操弄的是金融股票市場，並非物業市場，大家不要太擔心。住宅的買家不是外國人，大多數是香港本地人，和部分内地人，都是以中國人為主，他們熱愛磚頭就如黃金一樣，既有居住用途也有保值功能。樓價從幾年前的高位平均累跌達3成，如今已經見底並開始輕微回升，自住用家如找到筍盤便不應再猶豫了。

踏入減息周期，利率將進一步下調，供樓利息甚至有可能比租金低，香港人口結構將不斷優化，輸入人才政策令香港增加優質人口，從而產生大量房屋購買力。再加上10萬億元巨資發債救市，將大大幫助地方政府債務置換及刺激內部消費；同時大量發債印鈔降準，除了要支援嚴重落後的金融市場，亦有一個重要使命，就是要保住資產價格，令樓市不會出現泡沫爆破危機。

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會榮譽會長

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

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