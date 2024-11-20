薄扶林半新盤跌穿新低價！開放式戶463萬沽　6年前一手貨勁蝕35%

撰文：李明珠
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市場交投上升，部分業主加快減價套現。西半山薄扶林63 POKFULAM一伙開放式單位新近以463萬元沽出，為屋苑首宗低於500萬元的成交個案，創屋苑歷史新低，呎價22,153元。原業主6年前一手買入單位，帳面勁蝕245萬元離場，蝕幅高達35%。

利嘉閣高級聯席董事張智恆表示，該單位為63 POKFULAM第1座中層E室，實用面積209平方呎，開放式戶型。單位早前推出市場放售，新近獲新買家以463萬元承接，折合呎價22,153元。

創屋苑歷史新低、業主6年實蝕近4成

代理指，是次單位為屋苑首宗低於500萬元的成交個案，創屋苑歷史新低。

原業主於2018年以708萬元一手購入單位，持貨6年，帳面蝕讓245萬元，單位期内貶值或35%。若連同稅務等使費計算，料需實蝕275萬元或近4成離場。

西半山薄扶林63 POKFULAM。
西半山薄扶林63 POKFULAM。
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