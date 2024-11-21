東涌東站拆細今午截意向　鄧智輝：近年氣氛不太好、價格有調整

港鐵（0066）旗下東涌東站第一期物業發展項目在2023年11月即日流標收場，該項目最新落實「拆細」重推。項目今日（21日）下午2時截收意向書，據現場所見，暫收至少3份意向書，當中包括俊和發展。港鐵（0066）物業及國際業務總監鄧智輝現身會見傳媒，他預計截收意向書數目與流標前相若，又指過去兩年氣氛不太好，價格亦有出現調整。



港鐵物業及國際業務總監鄧智輝表示，去年項目截收約30份意向書，料今次意向書數目會與去年相若。他又指，今次第一期物業料可提供600伙，涉及兩幢大樓，整個項目則分為7至8期發展。

由於商場部份在內於不同期數當中，目前亦正在研究，暫未有決定會一次過抑或分開發展，但期望日後可整合商場部份以服務當區居民。

鄧智輝：2029年完工目標不變 料3年後賣樓時市況不同

被問及會否擔心項目再次流標，他指，港鐵東涌綫延綫東涌東站2029年完工的目標不變，而隨著工程進行，招標工作亦不可停頓。雖然過去兩年氣氛不太好，價格亦有出現調整，但仍然需要透過鐵路加物業的融資方式與建鐵路。

至於今天招標土地亦要到3年至4年後才賣樓，料屆時市況會不同，加上今次推出的項目面積及商場部份亦有調整，料可迎合市場需要。

俊和：項目「拆細」值得投資

俊和物業發展經理胡運成表示，政府發展東涌機場城市，加上項目已「拆細」，認為值得投資。

俊和物業發展經理胡運成到場遞交項目意向書。

第一期住宅樓面上限32.3萬平方呎

港鐵指，東涌東站物業發展項目坐落於稱為東涌市地段第53號的地段上，並位於興建中的港鐵東涌綫延綫東涌東站對面，該站預計於2029年竣工。項目將分期進行發展，提供完善的購物、社區設施及公共運輸交匯處配套。第一期位於項目的東南部份，其住宅樓面面積上限為322,920平方呎。

住宅樓面大削逾5成、未設商場部份

翻查資料，東涌東站物業發展項目在2023年11月曾推出，當時截標時現場收1份標書，惟港鐵最終公佈「零入標」，成為十年來反應最差的港鐵項目。當時港鐵指第一期位於項目的東南部份，其住宅樓面面積上限為695,893平方呎，商場樓面面積上限為87,544平方呎。不過最新重新推出招標的部份，住宅樓面大幅削減約53.6%，同時也未設有商場部份。

擬議港鐵東涌東站地盤。（張浩維攝）

去年曾收32份意向書 包括多家大型發展商

東涌東站第一期物業發展項目在去年首度推出，2023年9月29日開始招收意向書，並於10月6日截收意向，當時接獲多達32份意向書，當中包括長實（1113）、新地（0016）、會德豐地產、信置（0083）及華懋等大型發展商。

不設補地價、前期費用11億

在去年2023年招標時，東涌東站第一期物業發展項目地皮估值介乎15.7億至31.3億元，預計每平方呎樓面地價約2,000至4,000元。當時招標不設補地價安排，將由港鐵負責，而發展商要支付一筆前期費用約11億元，並建議分紅比例，招標結果將由分紅比例決勝負。東涌東站第一期同時設有商場，商場將會由港鐵保留。若果以住宅部份樓面69.6萬平方呎及前期費用計算，每呎地價約1,580元。