跑馬地富貴長者屋曦蕓居　先買債券做會員　月費最平5.5萬

其士集團（0025）與基督復臨安息日會港澳區會合作開發，位於跑馬地雲地利道的高端長者公寓「曦蕓居」，將於下周二（26日）正式投入服務。項目入住門檻方面，住客必須為60歲以上的長者，以購買債券的形式入住，入住後會按住戶所需的服務收取月費，每月費用約5.5萬元。



其士集團執行董事馬志榮表示，曦蕓居採用香港較少的持續照顧退休概念（CCRC），以垂直建築式在香港提供「居家安老」服務。住客隨年齡增長，可按需搬去不同樓層，志在令住客日後能在同一大廈安享晚年。

曦蕓居管理有限公司行政總裁岑家雄表示，項目投資金額超過10億元，將於下周二（26日）正式投入服務，並逐層安排入住。市場反應方面，他指出，項目現有20%宿位確定入住，獨立自主型單位的住客較多，整體住客年齡介乎63歲至100歲，平均年齡75歲左右。當中，香港住客為主，但亦不乏海外移民客入住。

入住門檻方面，他指，年齡須為60歲以上的長者，以購買債券的形式入住，先到先得。收費方面，因應個人情況，為住客訂製個人照顧計畫，並視乎計畫收取月費，每月5.5萬元起。

他續指，項目特色有如特設全港首部水中跑步機等，幫助長者進行康復訓練。

項目提供168個服務式單位，有一房或兩房單位及單人或雙人獨立套房，面積262至695平方呎。住客可選擇獨立自住型單位，或曦蕓苑護理安老院內的生活協助型和認知照顧型單位。