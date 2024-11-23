地緣政治複雜　經濟前景未明　國家領導人出席港政商活動有何啟示

本月初，港澳辦主任夏寶龍在深圳會見29位香港政商界人士，向與會者提出6點希望，其中强調要堅定愛國護港，面向海外講好香港故事，維護好香港國際形象。也就是說要面向世界唱好香港，擔當好國際超級聯繫人的角色。夏寶龍形容工商界是推動香港經濟發展的主力軍，以實際行動展現愛國愛港情懷，在推動香港經濟高質量發展中擔當作為，堅定對特區發展的信心，鞏固和發揮好香港的獨特地位和優勢。



近日，國務院副總理何立峰又親臨香港出席國際金融領袖投資峰會，並對香港提出3點建議，包括進一步深化金融改革創新、進一步拓展金融開放合作，以及進一步對接國家發展戰略。他期望香港繼續守護好金融安全，中央將一如既往為香港提供充分支持和保障。很明顯，走國際化道路是香港的顯著優勢，未來中央將更積極支持和鼓勵內地企業來港上市集資，繼續發揮香港龐大的網絡優勢。作為國際金融中心，香港透過組織外訪活動、舉辦考察團和舉行研討會，引進更多創科產業和知名企業，促進與國際間更多交流與合作。

國際金融峰會 工商領袖重視香港

今次國際金融峰會是香港第三次舉行，在目前地緣政治局勢緊張，經濟前景不甚明朗的情況下，全球金融領袖齊集香港，說明環球投資者對國家及香港的支持和肯定。港府將籍今次峰會，向國際金融領袖講好香港故事，並繼續在金融領域進行改革創新，鞏固提升香港國際金融中心地位。筆者認為，在現今國際複雜環境下，美西方不但想在政治上孤立中國，經濟上也要壓制中國發展，頻頻威脅要向中國加徵各項關稅就是一個例子。

此時此刻，中西雙方在政經各方面似乎到了針鋒相對的地步，所謂「好漢不吃眼前虧」，有些事情尤其是經濟糾紛，在國家層面不能作出讓步，香港是國際金融中心，可以作為一個緩衝區，以超級聯繫人的角色去進行調解。香港本來就擁有獨特地位和優勢，實施普通法法律，以及是人民幣離岸中心樞紐等等。中央保持香港「一國兩制」行穩致遠，就是要香港在重要關頭發揮應有的功能。因此，領導人南下會見工商界人士，以及特地飛過來香港出席金融高峰會，這都代表了甚麼？代表中央對香港十分重視，香港擁有的獨特地位無法取代！

鄧小平提倡改革開放 香港積極貢獻力量

大家可曾記得，上世紀70年代末80年代初，鄧小平同志提倡中國改革開放，他開創一條中國特色社會主義道路，當時大量的港商率先進入廣東珠三角一帶和南方各個省市投資，開公司設工廠，引進外資港資、管理人才和各項技術等，後來這種模式又複製到全國各地，成功帶動內地經濟從谷底起飛。早年俄羅斯的前身是蘇聯，我們還一直稱之為「蘇聯老大哥」，皆因無論軍事和經濟都比我們國家強大，到了90年代，我國經濟很快就超越了蘇聯。今天，只是一個廣東省的經濟生產總值（GDP），就與俄羅斯不相伯仲了。也由於少了一個像香港這種模式的城市，未能對外有效招商引資，經濟不斷下滑，蘇聯最終解體，變成了今天的俄羅斯，甚為可惜。香港對國家作出的貢獻，領導人一直都有提及，中央更多次強調對香港實施一國两制，這個偉大的創舉，不是50年不變，而將是長期不變的方針政策。

國際形勢複雜多變，戰亂仍未停止，尤以美國下任政府施政存在很多不確定性，投資市場難免出現觀望情緒。不過環顧全球各地，哪裏是投資者的樂團？從一些金融界權威人士的言行，或者可以看出一些端倪：滙控(00005)行政總裁艾橋智(Georges Elhedery)日前發佈言論，中國是世界上財富增長最快的國家之一，帶動香港的離岸財富交易，預計到2028年，香港會成為最大離岸中心，管理資產規模約3萬2千億美元，將領先於瑞士的3萬1千億美元；全球最大對沖基金橋水投資公司聯席首席投資官Bob Prince被揭發近期在香港加多利山買入大宅，Bob Prince笑言太太喜歡香港，並解釋：香港樓市基本面穩固，市場情緒負面。從投資的角度來看，這是一個很好的組合。

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會榮譽會長

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

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