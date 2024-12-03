財赤千億倍升　本財年賣地收入僅37億達標一成　測量師料繼續捱打

財政司司長陳茂波日前出席立法會財經事務委員會上指出，預料本財政年度赤字約1,000億元，多於原先估計的481億元逾一倍。有資深測量師預計市場上仍有多項因素影響發展商投地意欲，料政府賣地狀況將繼續捱打。



早前賣地收入料勁升7成 惟暫時僅達目標一成

翻查資料，政府早前預計本財政年度賣地收益可高達330億元，不過截至今年10月底，相關賣地收入僅37億元，佔原本預算約11.2%。

事實上，在今年2月份的財政預算案，政府公佈2023/24年度的地價收入為194億元，但卻對2024/25年度的地價收入大幅調升至330億元，升幅高達70%。以目前截至10月底的賣地收入37億元作比較，相關估算未符合預期之內。

財政司司長陳茂波（陳茂波網誌）

測量師料政府賣地收入進入「捱打」局面

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，目前市場上有多方面影響政府地價收益，如目前只有推出發展成熟地區的土地才獲承接，其他地區地塊如加入額外條款，發展商興趣即時降低，導致入標不活躍。此外，補地價項目方面，政府與發展商出現一定落差，難以達成協議。

至於北都發展，他認為相關計劃為加強版新市鎮發展，惟發展商見自身土地庫儲較多，或選擇讓政府收地。以上種種因素均影響政府賣地收入，預計明年依然會持續，加上商業地皮難以出售，張翹楚預計整體土地財政收益會繼續緊張，進入「捱打」的局面。