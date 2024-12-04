金管局出招　買家上會借8成即變負資產　專家:好過撻訂TOTAL LOSS

金管局今日（12月4日）向銀行發出指引，推出一次性特別安排，容許放寬最高按揭貸款成數和「供款與入息比率」上限的監管要求，以便銀行可以靈活地協助於2021至2023年選擇了建築期付款的樓花住宅物業用家完成物業交易。在這項特別安排下，銀行可以向合資格用家提供最高八成的按揭貸款，以及上調「供款與入息比率」上限至六成。



金管局指，過去三年，官方住宅樓價從高位下調超過25%，部分購入樓花住宅物業並選擇建築期付款的用家，在申請按揭貸款時，可能遇到物業估價低於成交價的情況，面臨額外籌措首期的困難。



買家上會或即時變「負資產」

以上述最新樓價跌幅及金管局最新措施作假設，假設買家於2021年至2023年期間樓市高位時，斥資1,000萬元並以建築期付款辦法入市，目前估價有機會跌至750萬元。

若以買家透過金管局最新措施向銀行貸款八成的按揭貸款，意味可借高達800萬元，佔樓價約80%。不過該筆按揭貸款金額將高於目前估價水平，意味新買家一上會便會即時變成「負資產」。

經絡曹德明：避免大規模撻訂、市場震盪

對於最新措施，經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，的確會出現部份買家「一上會即變負資產」的情況。不過他表示，最新措施對樓市有正面作用，可避免樓市高位入市的一群買家「大規模撻訂」，相信能夠避免市場震盪。他又指，2021年至2023年樓市高位買樓的買家，他們不少採用建築期付款辦法，傾向採用高成數按揭，惟近月相信已面對估價不足的情況。

避免被發展商殺訂「TOTAL LOSS」

曹德明又表示，最新措施能夠讓買家不用撻訂，避免被發展商殺訂「TOTAL LOSS」，也不再需要擔心被發展商追差價。不過新買家成功上會後，難免成為負資產，不過只要是「用家供得起，至少可以一邊供一邊住」，坦言好過被殺訂。