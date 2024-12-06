前英甲球會班主楊家誠山頂洋房銀主盤2.66億沽　呎價8.3萬

前英甲球會伯明翰班主楊家誠的山頂白加道洋房早前淪為銀主盤，新近獲買家透過公司名義以2.66億元買入，較早前市傳洽購價2.8億元賣平1,400萬元或5%。不過由於單位早於19年前買入，是次易手帳面升值1.2億元或逾82.2%。



實用面積逾3200呎、另設戶外空間3700呎

據資料顯示，是次成交為山頂白加道31號B號屋，屬銀主盤，實用面積約3,203平方呎，屬三房三套間隔，設有平台花園、天台等，合共提供逾3,700平方呎的戶外空間。

公司客承接、背後身份不詳

該幢洋房近日以2.66億元沽出，呎價83,047元，較今年10月時市傳洽購價2.8億元，賣平1,400萬元或5%。至於，新買家為「凱威企業發展有限公司」（HONEST VICTORY CORPORATE DEVELOPMENT LIMITED），惟背後買家身份不詳。

山頂白加道31號獨立屋。

原業主為前英甲球會伯明翰班主楊家誠

值得留意的是，上述洋房早於2014年時曾推出市場放售，惟當時楊家誠受司法程序影響未能出售，直至去年年中正式委託測量師以4.1億元放售。

至於，上述洋房原業主為英甲球會伯明翰前班主楊家誠，早於2005年以1.46億元購入物業，如以今次最新成交價計，洋房較19年前買入價帳面升值1.2億元或逾82.2%。

英甲球會伯明翰前班主楊家誠。（資料圖片）

充公令指若一年內未繳款須坐監10年

英甲球會伯明翰前班主楊家誠，因清洗逾7.2億元黑錢罪成判囚6年。法庭就洗黑錢案的充公令下達至今6年，楊家誠只支付1.04億元。

據知，楊家誠涉於2001至07年間，用三個個人銀行戶口及兩個由其父親的戶口，清洗逾7億元黑錢。他於2014年被裁定罪成，判囚6年，上訴至終審法院被駁回。此外，法官於2018年頒令，充公楊的3.38億元資產，若他未能在一年內繳交，需以10年監禁替代。

楊家誠擁有山頂白加道31號的獨立屋，他早前曾放售（紅框）。