孝子為方便照顧父母　千萬增購現崇山3房　上手持貨3個月明賺實蝕

二手市場疲弱，有廿四孝子為方便照顧父母，決定擲1,118萬元增購黃大仙現崇山三房，並將原有的大兩房留予父母居住。上手業主持貨不足3個月，終需明賺實蝕離場。



原業主買入發現不鍾意決定沽貨

利嘉閣地產分行聯席董事李嘉輝表示，是次成交為黃大仙現崇山3B座中低層A室，單位實用面積約715平方呎，屬三房套間隔，向南，外望市景。

原業主為投資者，因於今年9月份買入，之後發現不鍾意單位，決定沽貨，最終以1,118萬元易手，呎價約15,636元。

黃大仙現崇山。

保留原有現崇山兩房予父母居住

至於，新買家為現崇山大兩房的業主，因想保留原有的大兩房予父母居住，加上對現崇山情有獨鍾，所以決定買入屋苑多一伙三房自住，以便照顧家人。

另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為1,116萬元，而恒生估價則為1,119萬元，即最新成交價較貼近估價。

上手持貨不足3個 料明賺實蝕

據悉，原業主於今年9月以約1,100萬購入單位，持貨不足3個月，是次轉手帳面獲利18萬元或1.6%，如連同基本使費料明賺實蝕。他補充，該屋苑同類型3房戶目前約有7個單位放盤，最低入場費由約1,250萬元起。