凱和山劈價開賣70伙　入場費248萬　發展商料逾150組買家出席

由路勁（1098）及深圳控股發展、位於屯門掃管笏管翠路的低密度住宅項目凱和山，上周二（10日）加推第3號價單70伙，其售價較以往折讓約17%。該盤今日（16日）展開新一輪銷售，先到先得形式方式盡推新價單70伙，折實平均呎價約9,175元，入場費約248萬元起。發展商指，過去周末已吸引逾5,300人次參觀，當中不乏市場投資者及換樓家庭客，今晚新一輪預計有超過150組買家出席。



不排除短期內加推 有提價空間

路勁銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，對今日的銷售情況充滿信心，並不排除短期加推，預計未來新推出單位的價格將有上調空間。近期利好消息不斷，施政報告中放寬按揭成數，加上當前利率的下降，預計到2025年利率將持續走低。她指出，這將使買平過租的情況重臨，有助市民入市。

↓↓凱和山新一輪銷售情況↓↓

開放式戶折實最平248萬

凱和山今晚7時正式公開發售70伙，單位戶型包括4伙開放式戶、27伙一房、39伙兩房，實用面積由291平方呎至586平方呎，折實總價由248萬至565萬，折實呎價7,998至9,943元，平均折實呎價為9,175元。

↓ ↓項目示範單位錄逾5200參觀人次 ↓ ↓

以先到先得形式發售 入場費248萬元起

是次銷售單位以先到先得形式發售，涉及70伙，單位實用面積291平方呎至586平方呎，涵蓋開放式至兩房戶型，當中包括4伙開放式單位、27伙一房單位及39伙兩房單位，折實售價約248萬元至565.4萬元，折實呎價約7,998元至9,943元。

入場單位為第5座2樓J單位，實用面積為291平方呎，屬開放式單位，扣除最多26%優惠後，折實價約248萬元，呎價為8,522元。

上月高7層同類開放式戶作價349萬

事實上，今次凱和山新加推單位劈價非常明顯，據成交紀錄冊資料，在上月11月9日，該盤一伙第5座9樓J室，實用面積同為291平方呎，間隔也是開放式戶，成交價為349萬元，呎價為11,979元。意味相隔大約一個月，低7層的同類單位賣平大約一百萬元。

項目提供693伙 最大洋房3419呎

凱和山共設4座大樓，提供693伙單位，標準戶型涵蓋開放式至4房單位，實用面積471至1474平方呎。另設51伙特色戶，4伙複式連花園或天台別墅及14座單棟洋房，實用面積1,540至3,419平方呎。