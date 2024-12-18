歷時40年投資額150億　灣仔合和酒店落成　胡應湘：12年先回本

合和集團旗下發展歷時40年的灣仔合和酒店於本月10日進行試業，酒店提供1,000間客房，為該集團近年最大型投資項目。



合和實業主席及董事胡應湘接受《香港01》訪問時透露，酒店投資額超過150億元，預計需時11至12年才能回本，最快明年初正式開幕。該酒店早由90年代開始計劃發展，中途遇上不少波折，直至今年才終於落成，希望酒店做到「五星級設備、四星級價錢」。



灣仔合和酒店為港島區大規模的綜合性五星級酒店，酒店位處合和商場之上，樓高58層，合共提供1,000間客房，實用面積由300平方呎到3,888平方呎不等。標準房型位處24樓至56樓，而57至58樓為特色套房樓層。酒店於本月10日起試業，現階段只開放350間標準房型。

設施方面，酒店設有6個宴會活動場地，提供超過70,000平方呎的無柱式會議及展覽空間，其中最多可容納1,800名賓客，屬港島最大型的宴會廳。餐飲方面亦設有5間餐廳，包括泳池酒吧，及酒店貴賓室等等。

↓↓灣仔合和酒店↓↓

+ 7

+ 10

合和胡應湘：酒店落成見證著集團多年的努力

合和實業主席及董事胡應湘表示，合和酒店早由90年代開始計劃發展，中途遇上不少波折，直至今年才終於落成，歷時已經40年；因此他本人對是次酒店開幕感到特別高興。而且酒店的落成亦象徵著合和在灣仔的商業版圖進一步擴大，同時幫助灣仔區進行社區重建，見證著他本人和集團幾十年來的努力。

+ 1

酒店投資額超過150億、理念為「五星級質素、四星級價錢」

目前集團在灣仔持有的商業樓面面積已超過260萬平方呎，當中包括合和中心、合和酒店、合和商場等等。胡應湘透露，酒店的地價約90億元，加上約60億元的建築費用，合共投資額超過150億元。

雖然投資額高昂，但胡應湘指集團的一向理念是「豐儉由人」，希望不同預算的客人都可以享用他們的服務，因此酒店最平的房費只是千幾元，希望酒店做到「五星級設備、四星級價錢」。

+ 6

需要12年才能回本、但回饋灣仔社區比個人利益重要

對於預計收益，胡應湘直言始終地價高昂，做酒店的回報率其實不高，可能需要11至12年才能回本。但對他而言，灣仔區本身存在特殊的意義，因為他在灣仔出世，是灣仔多年的街坊，而且他本人從30歲開始就與集團共同發展灣仔區，服務了這個社區40多年。

最開心能方便到居民及附近的學生透過合和中心及商場出入。他認為回饋到社會比個人利益更重要。而且他亦很高興自己在幾十年前對灣仔區的願景，已經逐步實現。

+ 1

集團資金穩健、對酒店有信心

而且他對合和酒店抱有信心，始終香港現時酒店供應不多，未來亦罕見如此大規模的酒店，加上酒店房型面積較大，相信不會輸給其他酒店。而且酒店亦特設多個大型宴會廳，可以吸引許多商務客人合作，胡應湘透露酒店於11月已經提供場地予3個大型會議及展覽。

被問到會否擔心長回報年期會影響集團現金流，胡應湘指集團資金流非常穩健，加上私有化後亦有賣出部分物業，財政狀況健康。而且合和商場部分出租率亦達97%，表現理想。