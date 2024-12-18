港鐵東涌東站拆細重推　截收5份標書　長實、信置、南豐競投

港鐵（0066）旗下東涌東站第一期物業發展項目在2023年11月即日流標收場，該項目近月落實「拆細」重推，項目今日（18日）下午2時截標。據了解，該項目暫收5份標書。



該項目在上月招收意向書，當時共接獲33份意向書。綜合市場估值約3.2億至4.8億元，每呎估值約1,000至1,500元。



早前遞交意向書的發展商不乏本地發展商，如新地（0016）、恒地（0012）、會德豐地產、俊和發展、建灝地產、遠東發展（0035）、信置（0083）、英皇、華懋等。

【13：38】南豐集團獨資競投，項目暫時收5份標書。

【13：28】信置（0083）入標，項目暫時收4份標書。

【12：43】長實（1113）入標，未有回應是否獨資。項目暫時收3份標書。

第一期住宅樓面上限32.3萬平方呎

東涌東站物業發展項目坐落於稱為東涌市地段第53號的地段上，並位於興建中的港鐵東涌綫延綫東涌東站對面，該站預計於2029年竣工。項目將分期進行發展，提供完善的購物、社區設施及公共運輸交匯處配套。第一期位於項目的東南部份，其住宅樓面面積上限為322,920平方呎。

住宅樓面大削逾5成、未設商場部份

翻查資料，東涌東站物業發展項目在2023年11月曾推出，當時截標時現場收1份標書，惟港鐵最終公佈「零入標」，成為十年來反應最差的港鐵項目。當時港鐵指第一期位於項目的東南部份，其住宅樓面面積上限為695,893平方呎，商場樓面面積上限為87,544平方呎。不過最新重新推出招標的部份，住宅樓面大幅削減約53.6%，同時也未設有商場部份。

擬議港鐵東涌東站地盤。（張浩維攝）

去年曾收32份意向書 包括多家大型發展商

東涌東站第一期物業發展項目在去年首度推出，2023年9月29日開始招收意向書，並於10月6日截收意向，當時接獲多達32份意向書，當中包括長實（1113）、新地（0016）、會德豐地產、信置（0083）及華懋等大型發展商。

不設補地價、前期費用11億

在去年2023年招標時，東涌東站第一期物業發展項目地皮估值介乎15.7億至31.3億元，預計每平方呎樓面地價約2,000至4,000元。當時招標不設補地價安排，將由港鐵負責，而發展商要支付一筆前期費用約11億元，並建議分紅比例，招標結果將由分紅比例決勝負。東涌東站第一期同時設有商場，商場將會由港鐵保留。若果以住宅部份樓面69.6萬平方呎及前期費用計算，每呎地價約1,580元。