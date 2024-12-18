直擊｜啟德零售館試業3座大樓70萬呎　百名市民「打蛇餅」等入場

啟德體育園內的「啟德零售館」於今日（18日）中午12時正式試業。項目總樓面面積接近70萬平方呎，設有3座主建築，每座最高有5層。未到12點，門外已有過百名市民在門口等候入場，據了解，首300名顧客將獲價值100元的超市禮劵。



首300名顧客獲價值100元超市禮劵

啟德零售館總樓面面積接近70萬平方呎，設有3座主建築，每座最高有5層。當中，「啟德零售館1 」設有多個不同類型服裝及運動品牌，當中包括FILA、李寧、迪卡儂、UNIQLO、GU等，同時設有2萬平方呎的美食廣場，當中進駐餐廳包括好鍋日子、敏華餐廳、兩姊妹涼皮等。

另外，啟德零售館亦由700米體育大道與體育園區相連接，當中設全港最高17.5米高的有蓋攀石牆。

+ 5

+ 2

日本JOYPOLIS SPORT進駐、為全球首間海外分館

至於，日本JOYPOLIS SPORT亦在啟德運動中心開設全球首間海外運動場。場館樓高5層，佔地近3萬平方呎，預計將於本月20日開幕。而該店設有3大主題區，其中3層樓以「未來體育館」為主題，提供以運動及電子科技結合的遊戲，另外在該店頂層亦設有餐廳及酒吧。