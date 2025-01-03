新世界北角皇都今上載樓書　最大1522呎　首階段招標24伙特色戶

由新世界發展（0017）旗下北角皇都（STATE PAVILIA）今日（3日）宣布將於即日上載樓書，預計首階段會率先以招標形式推售24伙特色戶，本月內將開放示範單位予VIP買家參觀。



新世界發展營業及市務(特別項目)部總經理何家欣表示，項目共提供388伙，戶型涵蓋一房至四房。住宅部分將分為Victoria Zone及Signature Zone兩個區域，Victoria Zone為27樓以上的單位，大部分擁有維港煙花景觀；而Signature Zone則為27樓以下的單位。當中Victoria Zone將包含24伙特色戶，包括16伙三房及8伙四房戶型，實用面積834至1,522平方呎。

當中最大的單位為35樓A1室，實用面積1,522平方呎，四房兩套間隔連934平方呎天台，亦屬項目唯一一伙天台特色單位。

何家欣表示，項目將於即日上載樓書，預計首階段會率先以招標形式推售24伙特色戶，本月內將開放示範單位予VIP買家參觀。

何家欣透露，由於招標的特色戶非常罕有，意向價將參考超級豪宅；而當中的頂層天台特色戶因僅設1伙，期望成交呎價會突破港島區新高。

市況方面，由於去年宣布撤辣及減息週期開始，集團看好本年樓市。加上政府推出投資移民計劃，相信位處港島核心區皇都將會更加受惠於這些利好政策，吸引內地投資者入市。