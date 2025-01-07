賣樓換出市區　馬鞍山迎海業主蝕讓價放盤　終1028萬易手｜多圖

二手市場疲弱，馬鞍山迎海有三房套業主趁機賣樓換出市區，不惜以「蝕讓價」沽貨，成交價1,028萬元，單位樓價7年蒸發逾兩成。至於，新買家為孝順仔女，是次入市為買樓贈父母居住。



美聯物業分行高級營業經理丘志權表示，是次成交為馬鞍山迎海5座低層D室，實用面積798平方呎，屬三房套連工人套間隔，向西南。據放盤圖片所見，單位內櫳闊落，有企理裝修，亦外望公園景及海景。

據悉，原業主由於想搬出外區，早前不惜以「蝕讓價」1,088萬元叫價放盤，單位終累減60萬元後以1,028萬元沽出，呎價約12,882元。⁠

↓↓馬鞍山迎海5座低層D室↓↓

單位內櫳闊落且有企理裝修。（代理提供）

樓價7年蒸發逾兩成

另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為1,068萬元，而恒生估價則為1,024萬元，即最新成交價亦在估價範圍內成交。至於，新買家為同區客，是次置業是為了買樓予父母居住。

至於，原業主2018年以1,290萬買入，持貨至今近7年，是次轉手帳蝕讓262萬元，單位期內貶值逾20%。