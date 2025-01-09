收租客309萬「新界價」買西區60年舊樓　呎價7783元、回報5.8厘

減息後，投資客加快入市步伐收租。西營盤舊樓銀行大廈一伙一房單位新近以309萬元連租約沽出，呎價約7,783元。單位市值租金約1.5萬元，新買家租金回報高達5.8厘。



中原地產高級資深區域營業經理沈興和表示，該單位銀行大廈高層G室，實用面積397平方呎，一房間隔。原業主於去年4月叫價450萬元連租約放盤，直至近日獲新買家洽詢。

據悉，新買家為投資客，一直物色300萬元左右的物業作收租投資。由於心儀上址入市成本較低，而且位處西區，大學生及中環上班族的租務需求旺盛，遂議價以309萬元連租約承接，折合呎價約7,783元。

市值租金1.5萬、租金回報可達5.8厘

代理指，單位目前市值租金約1.5萬元，新買家可享約5.8厘高回報。資料顯示，大廈於1965年入伙，提供100伙單位，至今樓齡達60年。

原業主於2004年以57萬元購入單位，持貨21年，是次沽貨帳面獲利252萬元，單位期内升值4.4倍。