舒適堡陸毅強散貨！740萬再沽銅鑼灣「蟹貨之王」　樓價狂蝕45%

連鎖健身美容集團舒適堡PHYSICAL創辦人陸毅強，近期頻密抛售持貨套現。繼上月連沽2伙銅鑼灣曦巒單位後，最新再以740萬元沽出同屋苑一伙一房單位，呎價約17,249元。陸毅強夫婦於2012年買入該單位，帳面勁蝕611萬元離場，單位大幅貶值超過45%。



據悉，其當年大手買入曦巒6伙單位，目前已沽出其中3伙，合共套現2,130萬元，累計帳面蝕讓約1,629萬元。



市場消息指，上述單位為曦巒高層C室，實用面積429平方呎，一房間隔。單位早前推出市場放售，最新以740萬元沽出，折合呎價約17,249元。

陸毅強夫婦2012年入市、單位貶值近一半

參考屋苑對上一宗同類成交，位處低一層的C室，面積間隔相同，於上月以720萬元成交。即是次單位造價較近期同類略高2%。

陸毅強夫婦於2012年以1,351萬元買入上址，持貨近13年，帳面勁蝕611萬元，單位期内貶值45.2%。

銅鑼灣曦巒。(網上圖片)

2012年大手買入6伙、上月蝕沽2伙套現

資料顯示，銅鑼灣曦巒不時出現蝕讓成交，故有「蟹貨之王」之稱。

除上述單位外，陸毅強夫婦於2012年曾大手購入6伙單位，斥資約8,000萬元。而當中有2伙一房單位已於去年12月蝕讓轉售，連同是次單位計算，短短2個月内連續沽出3伙；合共套現2,130萬元，累計帳面蝕讓約1,629萬元。