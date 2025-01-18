黃金海灣·珀岸今發售280伙　暫沽126伙　大手客有意1300萬購3伙

「玩具大王」蔡志明旗下旭日國際的屯門黃金海灣·珀岸，今日（18日）展開首輪發售280伙，盡推3張價單全數單位，入場費242.2萬元起。該盤於16日晚上8時截止收票，共獲約逾4,500個購樓意向登記，以首輪銷售280伙計，超額認購逾15倍。



13：51 市場消息透露，黃金海灣．珀岸暫時沽出126伙。

13：20 市場消息透露，黃金海灣．珀岸暫時沽出82伙。

11：27 旭日國際集團地產開發部董事總經理李炳餘表示，首輪銷售S組員工組別共沽出2伙單位。A組出席率達50台，共沽出41伙單位，買家中有8組大手客，大多為買入兩房單位，當中2房及3房最為受歡迎。

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10：20 中原料即日可沽8成

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，黃金海灣．珀岸屬農曆新年前壓軸新盤，亦保持了上一期的吸引價，「車位價」入場，吸引用家及投資者入市。該公司今天出席的客戶中，用家佔七成，包括不少年青上車客、居屋客等。此外，受鄰近學校之學生、教職員、機場人員 等租務需求支持，預計項目呎租可達35-45元水平，租金回報料超過4厘。今天A組時段，本公司約有五組大手客，主要買兩至三間，最大手有意斥資1200萬至1300萬元入市，因抵買，等如市區車位價。相信今天銷情理想，可望沽出8成以上。

陳永傑指，臨近歲晚，樓市走勢仍然造好，黃金海岸珀.岸銷情暢旺，估計本月一手市場可達約800宗成交。特朗普將於下周一上任，屆時種種不確定性將陸續釋除，購買力將會重新釋放，農曆新年後將迎來小陽春。

0920 據代理消息，現場已有部份A組買家出席，正排隊等候。

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入場費242.2萬元起

該首輪發售280伙，戶型涵蓋一房至三房，折實售價242.2萬元至733.6萬元，折實呎價由7,941元至12,073元。

銷售當日分為3個時段，包括S組、A組及B組。S組為受邀請的買家，包括員工組別，可最優先揀樓，以先到形式揀選。而A組為大手客時段，可揀選2至5伙。

↓↓第1A座18樓G室示範單位↓↓

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提供631伙 戶型涵蓋開放式至三房

黃金海灣第二期珀岸提供631伙 ，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積由305至1,329平方呎。當中開放式305至311實用面積，佔72伙；一房實用面積304至318平方呎，佔166伙；兩房實用面積427至545平方呎，佔256伙

至於三房亦佔79伙，實用面積651至900平方呎，另設58伙特色戶，實用面積269至1,329平方呎。