農曆新年入市氣氛下降　YOHO Town兩房493萬蝕沽　4個月後再失5球

二手市場疲弱，加上農曆新年將至，有不少市民已收爐或外遊，令近日樓市氣氛明顯降溫。最新元朗YOHO Town有兩房新近以493萬元蝕沽，造價繼去年9月後約4個月再失守5球大關。



中原地產副區域營業經理王勤學表示，是次成交為元朗YOHO Town 3座低層B室，實用面積393平方呎，屬兩房間隔，單位最初2024年9月以538萬元叫價放盤，及後減至508萬元求售，終經議價後以493萬元沽出，呎價12,545元，造價為屋苑去年9月後約4個月再次跌穿500萬元。

單位外望開揚景。

持貨8年微蝕7萬離場

至於，原業主於2017年4月以500萬元買入，持貨約8年，是次轉手帳面蝕讓7萬元，單位期內貶值1.4%。

王勤學續指，元朗區本月暫錄55宗二手買賣成交，當中YOHO Town量升價跌，本月錄5宗成交，按月多1宗，惟平均呎價報1.25萬元按月跌約1.9%。