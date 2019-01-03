中海外天鑽呎價最平僅過萬　陳永傑：低區內二手樓3成或賣過千間

2019年首紅盤為中海外（0688）旗下大埔新盤天鑽，剛公布價單，提供最高折扣18.5%，折實後呎價由10,688元起。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，是次開價有震撼的效應，相信是想做到如觀塘新盤的效果，可一次次加推。

陳永傑指出，折實天鑽呎價較同區二手樓平3成，如大埔新達廣場、大埔中心；又指出該盤定位是剛性需求的中小型物業，可能和市建局港人首置盤「煥然懿居」搶客。

料本月一手成交突破2千宗

他預計1月份新盤有農曆新年的底線，相信該盤會好快開售。他又認為該盤每次加價在3至5%內，有可能賣過千間。

對於整體一手成交表現，陳永傑指出去年12月一手宗數約1,760宗，對比11月395宗增加約4倍，估計本月一手成交總數突破2千宗，而天鑽佔約1,000宗。

陳永傑指天鑽折實呎價較同區二手樓平3成，可能和市建局港人首置盤「煥然懿居」搶客。（張浩維攝）

與中海外合作良好

日前多間代理行不滿信置給予代理過低佣金，被問到該盤佣金比率。陳永傑表示，該行與中海外合作良好，估計很快公布佣金，屆時和同事一齊努力，「講咗薪酬先返工，冇理由月尾打簿先知」。

他認為發展商有誠意賣樓，就要給多些佣金，而該盤量大涉1,600伙，必定要重賞才有勇夫，希望發展商多些鼓勵代理。他強調，代理是爭取合理報酬。