新地郭基煇：旗下西貢西沙路項目　考慮引入長者屋

新地（0016）執行董事郭基煇（Adam）今日出席傳媒午宴時透露，旗下西貢十四鄉西沙路項目有意加入長者（elderly friendly）元素。他稱考慮部分單位用作長者屋，並傾向是出售。

被問到放寬按保，他指自己過去也有提出建議，但現時不方便回答，相信政府有自己想法。

不回應帝國會否與新地合併

早前新地（0016）宣布，委任前主席及帝國集團創辦人郭炳湘的長子郭基俊為公司非執行董事。

被問到此是否郭老太意願，他就說是按部就班，「好鼓勵佢，希望佢可以係集團做佢想做嘅嘢」。而新地與帝國會否間接合併，他就說：「呢啲唔答」。

新地執行董事郭基煇（圖中）表示，公司非執行董事郭基俊負責W酒店業務。（陳嘉碧攝）

在酒店、服務式住宅上合作

至於兩人合作，郭基煇稱：「我哋平時睇好多酒店、serviced apartment（服務式住宅） 嘅會議，一齊開會傾偈。」他指郭基俊也特別着力在由其父郭炳江一手引入的W酒店上，如怎樣改善經營、翻新之類。

對郭基俊加入董事局，他認為兩人一向感情深厚，「我同佢都係細細個一齊長大，成日去我嫲嫲屋企一齊過夜一齊玩」，就此事他和集團主席郭炳聯也有給予郭基俊好大鼓勵。