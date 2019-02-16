1月錄418宗純車位註冊　涉資逾10億　按月升24%

地產樓市
撰文：
最後更新日期：

1月純車位註冊量額按月齊升。香港置業行政總裁李志成表示，據土地註冊處資料顯示，2019年1月錄418宗純車位註冊，較2018年12月的358宗增加約16.8%；涉及註冊金額約10.65億元，較12月約8.60億元增加約23.9%；註冊量額雖按月齊升，惟仍處較低水平。

按金額劃分1月純車位註冊量表現，其中價值100萬元以上純車位全月錄得351宗註冊，較12月的281宗增加約24.9%；反觀，價值50萬以上至100萬元的純車位1月錄57宗註冊，較12月的58宗減少約1.7%；價值50萬元或以下純車位1月錄10宗註冊，較12月的19宗亦減少約47.4% 

今年1月錄418宗純車位註冊，按月增加約16.8%。﹙資料圖片﹚

港島區註冊量按月增加逾3成

按港島、九龍及新界三區劃分1月純車位註冊量表現，其中港島區錄44宗純車位註冊，較12月的33宗增加約33.3%；新界區錄158宗純車位註冊，較12月的135宗增加約17.0%；而九龍區錄216宗純車位註冊，較12月的190宗增加約13.7%。

按宗數排行，1月錄最多純車位註冊為紅磡維港‧星岸，錄158宗註冊；九肚山尚珩錄33宗註冊，排名緊隨其後。

筲箕灣私家車撞泊車位　九電單車「骨牌式」倒下傷途人
粉嶺欣盛苑放售全部車位　代理：投資者有意斥4000萬掃26個車位
嘉湖山莊車位低位回升　造價重上1球　美湖居車位111萬易手
嘉湖車位去年傳「燶味」　1月爆小陽春　專家仍看淡︰不如買債券
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。