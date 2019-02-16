1月錄418宗純車位註冊　涉資逾10億　按月升24%

1月純車位註冊量額按月齊升。香港置業行政總裁李志成表示，據土地註冊處資料顯示，2019年1月錄418宗純車位註冊，較2018年12月的358宗增加約16.8%；涉及註冊金額約10.65億元，較12月約8.60億元增加約23.9%；註冊量額雖按月齊升，惟仍處較低水平。

按金額劃分1月純車位註冊量表現，其中價值100萬元以上純車位全月錄得351宗註冊，較12月的281宗增加約24.9%；反觀，價值50萬以上至100萬元的純車位1月錄57宗註冊，較12月的58宗減少約1.7%；價值50萬元或以下純車位1月錄10宗註冊，較12月的19宗亦減少約47.4%

今年1月錄418宗純車位註冊，按月增加約16.8%。﹙資料圖片﹚

港島區註冊量按月增加逾3成

按港島、九龍及新界三區劃分1月純車位註冊量表現，其中港島區錄44宗純車位註冊，較12月的33宗增加約33.3%；新界區錄158宗純車位註冊，較12月的135宗增加約17.0%；而九龍區錄216宗純車位註冊，較12月的190宗增加約13.7%。

按宗數排行，1月錄最多純車位註冊為紅磡維港‧星岸，錄158宗註冊；九肚山尚珩錄33宗註冊，排名緊隨其後。