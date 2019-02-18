峻瀅II業主「一劏五」分租單位　曝光後驚惹官非　急還原665萬沽

上車艱難，租住屋苑的分租房已成為一個選擇。有業主看準商機，將一個2房單位自製成「5個劏房」，試圖令單位回報率升至超過5厘，但遭傳媒曝光後，近日已急急腳還原單位並沽出離場。

美聯物業將軍澳藍塘傲分行營業經理林志堅透露，將軍澳峻瀅II期1座中低層F室，實用面積504平方呎的單位，原叫價720萬元交吉放售，最新獲看好後市的投資者以665萬元購入，呎價13,194元。上址早前曾傳出改作5房分租，現已還原至2房。

將軍澳峻瀅II期1座中低層F室，實用面積504平方呎，曾傳出改作5房分租，現已還原至2房，單位交吉放售。（峻瀅II樓書）

原業主擔心惹上訴訟 急急腳放售

林志堅指出，原業主於2015年6月以555.4萬元一手買入，帳面獲利109.6萬元，單位升值逾19.7%，估計是原業主可能擔心被控告，故在SSD（額外印花稅）「鬆綁」後轉售物業，止賺離場。

去年9月底時，有本地傳媒報道，該單位原則2房間隔，但被劏成5間套房，每間劏房設立獨立浴室及衣櫃，月租約7,000元，估計全數租出每月可收約3.5萬元，回報率高達約5.8厘，而去年業主已與所有租客洽商退租，將單位還原，並以720萬元放售。

對上成交為屋苑1座高層H室，實用面積513平方呎，成交685萬元，平均實呎為13,352元。他稱，該屋苑有21個同類放盤，入場價670萬元

將軍澳區內不時傳出有新盤將單位分租

事實上曾有報道指出，將軍澳不少屋苑業主將單位分租予不同租戶。去年8月，有將軍澳代理表示，目前區內錄7宗分租房招租，當中日出康城緻藍天中層一個客房，實用面積約70平方呎，叫價8,500元，呎租約121元。而將軍澳君傲灣1座三房單位其中一間約56方呎細房，於7月26日以7,000元租出，呎租高達125元。

租客願以呎租高達百元的呎租，以租用分租的房間。不就是因為租金問題，希望以較便宜的租金以入住新樓。