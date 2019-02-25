地產行政師學會倡政府推｢Letter M｣制度　以加快收地程序

目前新界有逾1,300公頃棕地及1,000公頃農地，預料今年下半年起將開始大規模收地，惟現時農地回收方案，只跟據農地用途作賠償，部分業主認為賠償金額不足反映土地價值，亦漠視他們自行發展農地的意向，因此提出收地反對，甚至司法覆核，令收地程序進一步拖慢。

因此香港地產行政師學會，向政府提出新收地制度｢Letter M｣，當政府收回土地，或業主自願交還土地時發出一份名為｢Letter M｣的承諾書。

前任會長蘇振顯指，政府收地時在現有程序不變下，除現金賠償外，業主亦可以收取「Letter M」票據作賠償。在發展區內若業主自願交還土地，並負責清場交吉，可獲發「Letter M」，令政府可提早收回土地發展，業主亦可提早收取「Letter M」，以增加土地投標時的年份積分以換地。

「Letter M」可於市場上自由買賣

另外，「Letter M」不設特定換地比例，因此政府不會出現土地「債務」問題。而「Letter M」面值，是發出當日的收回土地特惠補償率；而票據與現金一樣，可用於繳交與政府有關的土地付款，包括土地拍賣或投標、補地價、短期租約及短期轄免書費用、差餉等，亦可於市場上自由買賣。

不過，當票據行使時，其價值相等於行使日期時，地政總署公布的收回土地特惠補償率，與「Letter M」發出的日期或面值無關，因此票據價值會及市場因素影響，可升可跌。

蘇振顯（左）料｢Letter M｣可加快政府收地程序。（許世豪攝）

建議為「Letter M」另設投地表

為進一步鼓勵業主使用此制度，學會建議政府考慮為「Letter M」另設投地表，並在過程中設雙信封制。「Letter M」年期愈長，分數愈高，入圍後再在投標價上競爭。此外，業權人亦可選擇在該文件有效期內，向政府取回其票面價值連利息。

已向政府提出建議

為遏止炒風，學會建議票據發行年期為20年，又表示已將提議去信發展局，並建議政府可成立「Letter M」註冊系統，以紀錄所有票據交易。

假設政府今天以「Letter M」招標土地，土地面積為50,000平方呎；地積比率為5，每平方呎的市值為10,000元，以今天的土地特惠補償率每平方呎1,000元計，投標者至少需要250萬平方呎的「Letter M」票據,去買入這塊市值最少25億元的土地。；由於政府賣地是「價高者得」，因此成交價的差額，投標者可用「Letter M」或現金補足。

學會相信，若投地計劃及早實行或推廣，並涵蓋港、九、新界及東大嶼填海地段，加上由2000年至2018年間，土地特惠補償率上升14.5%，有一定的上升幅度，預料「Letter M」將受地主歡迎。